Russiske granater udløste brand ved Europas største atomkraftværk

Det er lykkedes brandfolk at slukke branden nær Zaporizjzja, som ligger i Ukraine og er Europas største atomkraftværk.

Det oplyser Ukraines statslige katastrofeberedskab tidligt fredag morgen ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

En del af atomkraftværket brød natten til fredag i brand under angreb fra russiske styrker. Omkring klokken tre om natten dansk tid fik brandfolk dog styr på branden.

Der er ifølge ukrainske myndigheder ikke registreret ændringer i den radioaktive stråling i området.

Det var i nogen tid ikke muligt for brandfolk at få adgang til kraftværket, fordi det stadig var under russisk beskydning.

Omkring klokken 02.25 kunne det hviderussiske oppositionsmedie Nexta dog meddele på Twitter, at brandfolk havde fået adgang.

Ifølge Ukraines statslige katastrofeberedskab brød branden ikke ud inde på selve kraftværket, men i en tilstødende bygning.

Ukraines parlament, Verkhovna Rada, meddelte på beskedtjenesten Telegram, at branden brød ud efter tung granatbeskydning fra russiske styrker.

Verkhovna Rada delte et opslag fra et ukrainsk medie, som havde delt overvågningsbilleder fra kraftværket, der viste ilden.

Selskabet bag kraftværket startede desuden en livestream af en overvågningsvideo fra kraftværket på YouTube.

Meldingerne om russisk ildkamp i byen Enerhodar, som ligger tæt på kraftværket, kom torsdag fra en rådgiver i det ukrainske indenrigsministerium.

Ifølge rådgiveren var målet for invasionsstyrkerne at overtage kontrollen med kraftværket.

Rusland har allerede indtaget området omkring det ødelagte atomkraftværk i Tjernobyl. Det ligger cirka 100 kilometer nord for Ukraines hovedstad, Kiev.

Adskillige ukrainske byer har været udsat for bombardementer og luftangreb, siden Putin beordrede det russiske angreb torsdag i sidste uge.

Kraftværket Zaporizjzja, der begyndte at producere strøm i 1984, genererer omkring 20 procent af Ukraines årlige produktion af strøm og næsten 47 procent af al strøm fra landets atomkraftværker. Det skriver det ukrainske energoatom.com.ua.