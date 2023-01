Russiske kaptajner bliver anholdt: 'Systematisk'

Russiske skippere har afløst ukrainere som menneskesmuglere over Middelhavet. 14 russiske kaptajner er blevet arresteret i Italien for at smugle migranter og flygtninge over Middelhavet siden krigen startede, oplyser NGO'er

Krigen mellem Rusland og Ukraine har indflydelse på en lang række områder verden over.

Også på menneskesmuglingen over Middelhavet, viser det sig nu.

For ifølge flygtninge-NGO'er har russiske kaptajner afløst ukrainske kaptajner som menneskesmuglere på ruten fra Tyrkiet til Italien.

Det skriver den britiske avis The Guardian, med udgangspunkt i en rapport fra italienske NGO'er.

Indtil krigen brød ud, var der mange ukrainere, som tog sig af den farefulde færd på netop ruterne fra Tyrkiet til Italien.

En del var kaptajner og sømænd, som ville undgå militærtjeneste efter Ruslands annektering af Krim og krigen i det østlige Ukraine i 2014, skriver The Guardian.

- Ukrainske skippere har været grundlaget for transporten af folk, der rejser fra Tyrkiet, fordi de er gode sejlere. De ved, hvordan man håndterer en båd i den svære og ugelange rejse over det Ægæiske Hav og op til den italienske kystlinje, skriver Borderline Europe, der har lavet rapporten i samarbejde med NGO'en Arci Porco Rosso.

Ifølge NGO'erne ankom der sidste år 85.000 migranter, flygtninge og asylansøgere ad søvejen til Italien.

Migranter på vej mod Italiens kyst. Ifølge NGO'er bliver russere nu ofte brugt som skippere på ruten mellem Tyrkiet og Italien. Foto: Jeremias Gonzalez/Ritzau Scanpix



Skal blive i Ukraine

Siden Rusland angreb Ukraine den 24. februar sidste år, er antallet af ukrainere, som er involveret i sejladsen fra Tyrkiet faldet markant.

Ifølge NGO'erne fordi de ikke længere må forlade landet.

- Siden krigens start, har ukrainske mænd været blokeret fra at forlade deres land. Hvilket uden tvivl har været en afgørende faktor i den faldende tilgængelighed af ukrainske skippere, skriver Borderline Europe.

Der er derimod sket en stigning i antallet af russiske skippere. Ifølge NGO'erne er 14 russiske skippere blevet arresteret i forbindelse med menneskesmugling til Italien sidste år.

Det er tyrkiske bander, som organiserer menneskesmuglingen fra Tyrkiet til Italien, skriver The Guardian.

Efter krigen brød ud, og antallet af ukrainske skippere begyndte at falde, forsøgte banderne sig med at instruere migranterne i at styre bådene.

Migranter svømmer i vandet, efter at deres båd er kæntret ud for den italienske ø Lampedusa i august 2022. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Men begyndte så i højere grad at bruge russere og andre fra det tidligere Sovjetunionen, skriver The Guardian.

En kilde udtaler til The Guardian, at brugen af russiske skippere før krigen var nærmest ikke-eksisterende. Samt at stigningen i russiske skippere ser ‘systematisk’ ud.

Der er dog stadig flest skippere fra Egypten, Tyrkiet og Tunesien som bliver anholdt i forbindelse med menneskesmugling til Italien.

NGO'erne har optalt 264 skippere, som er blevet arresteret.

Men de vurderer, at det egentlige tal ligger omkring 350.

Ifølge The Guardian har flere af de fængslede russiske kaptajner udtalt, at de ikke vil hjem til Rusland. Foto: Jesús Hellín/Ritzau Scanpix

Russerne vil ikke hjem

De russiske kaptajner, som nu sidder i italienske eller tyrkiske fængsler for menneskesmugling, har i få tilfælde forklaret sig offentligt.

Ifølge The Guardian har flere af dem udtalt, at de blev menneskesmuglere for at undgå at blive soldater i Putins krig.

- Jeg er meget ked af, at Putin og de folk som støtter ham, er startet med at indtage Ukraine. Vær venlig ikke at sende mig tilbage til Rusland, fordi nu bliver dem som nægter at kæmpe i krigen sendt i fængsel, skulle en russisk skipper have forklaret.

Oplysningerne stammer fra et retsdokument, som The Guardian har set.