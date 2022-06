Russiske kræftpatienter køber medicin af narkohandlere

Flere patientgrupper løb under krigen tør for livsvigtig medicin og må skifte til mærker af tvivlsom kvalitet eller købe direkte fra narkohandlere på det sorte marked.

Det skriver det russiske medie The Insider, som har talt med flere russere, der ikke kan få fat i medicin mod cancer, insulin eller sygdomme i skjoldbruskkirtlen.

'Den mest slående effekt af den russiske version er knoglesmerter. Jeg kan ikke engang gå normalt, fordi mine ben gør ondt.'

Det siger kræftpatienten Alla, der normalt får danske AstraZenecas Arimidex for at holde sig kræftfri.

Hun må i stedet købe en russisk kopi-version med voldsomme bivirkninger.

Flere apotekskæder forudså manglen og indkøbte i marts så store mængder medicin, at det normalt ville holde til mere end et år, men narkohandlere opkøbte på kort tid medicinen, der nu sælges til enorm overpris.

Kunder ved et apotek i St. Petersborg 1. april. Flere steder melder om restordrer på livsvigtig eller -forlængende medicin.

Rejser til Tyrkiet for medicin

Ifølge russiske eksperter skyldes medicinkrisen, at leveringer med fly fra udlandet blev udskudt på grund af krigen.

Tyrkiet er et af de få steder, der stadig tillader rejsende fra Rusland.

Derfor mødes russere i chat-grupper, hvor de fælles betaler for at sende personer til Tyrkiet for at købe medicin og efterfølgende sender medicinen til hinanden, eller går ned i dosis for at dele med andre.

'Jeg var skræmt over, hvor mange mennesker, der ikke kunne få fat i medicin. Da vi var i stand til at hjælpe nogle mennesker, begyndte de til gengæld at hjælpe alle andre,' fortæller en af der personer, der står bag en russisk chat-gruppe til patienter.

Ifølge Reuters advarede flere vestlige producenter af medicin allerede kort efter krigens udbrud om, at der kunne opstå mangel på medicin på grund af transportudfordringer og den russiske udelukkelse fra det internationale bankoverførselssystem SWIFT.

'Hvis vores produkter ikke når frem til patienterne i nød, vil folk dø eller få alvorlige bivirkninger,' sagde finansdirektør Joseph Wolk fra amerikanske Johnson & Johnson til Wall Street Journal.