Russiske krigsskibe i Danmark: Forsvaret følger dem tæt

Forsvaret holder øje og følger med, når en række russiske krigsskibe onsdag aften sejler gennem dansk farvand.

Ifølge Forsvaret er der tale om skibe i 'korvet- og fregatstørrelser', der vender retur fra en øvelse i Nordsøen.

Det skriver Forsvaret selv på Twitter.

Bornholm og Storebælt

Videre lyder det i en pressemeddelese, at skibene er til stede flere steder i de danske farvande, herunder i Øresund, Storebælt og ved Bornholm.

Forsvaret formoder, at de har deltaget i den russiske flådeøvelse Ocean Shield, der har kørt i flere uger.

Forsvaret oplyser yderligere, at det ikke er unormalt, at russiske skibe sejler i Danmark - og at Forsvaret følger dem tæt hver gang.

Det er da heller ikke mere end et par dage siden, at flere russiske krigsskibe kom forbi Danmark efter fejringen af Flådens Dag hjemme i Sankt Petersborg.