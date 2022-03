Russiske lig byttes for krigsfanger

Russiske soldaters lig graves op og byttes med levende ukrainske krigsfanger. Den makabre byttehandel foregår uden for Kiev, fortæller et lokalt medie

Et ukrainsk redningshold har været på en mærkværdig opgave i de seneste dage. De skulle nemlig grave døde russiske soldater op igen, fortæller det ukrainske medie The Kyiv Independent.

Mediet fortæller hvordan redningsholdet forsigtigt fjernede det øverste jordlag og langsomt kunne se sorte hænder, blodpletter og mærke duften af lig brede sig fra den nyåbnede grav.

Redningsholdet gravede ligene af russiske soldater op, fordi de skulle indgå i en byttehandel hvor seks afdøde russiske soldater blev byttet for to levende ukrainske krigsfanger. Byttehandelen foregik i Rusaniv, som ligger 60 kilometer øst for Kiev.

Byen har været genstand for hårde kampe, fordi den ligger langs med en strategisk vigtig hovedvej. Hvis russerne skal have succes med at komme helt frem til Kiev fra den østlige side af Ukraine, er hovedvejen altafgørende.

Uofficiel byttehandel

Det ukrainske redningsholds makabre opgave er også blevet beskrevet af mediet Radio Free Europe. Byttehandelen med de seks russiske lig og de to levende krigsfanger var helt uofficiel og blev arrangeret på lavt plan mellem de to hære, der nu står tæt på hinanden i Rusaniv, fortæller The Kyiv Independent.

Det skulle være ligene af russiske kamptropper, som blev afleveret til de russiske styrker for at de - højst sandsynligt, kan blive begravet hjemme i Rusland. En række russiske soldater døde i kamphandlinger om en vigtig bro i Rusaniv.

Ifølge The Kyiv Independent lavede ukrainerne et bagholdsangreb på dem, og nogle af de døde russere blev begravet i en umarkeret grav. Det var de lokale ukrainere, som gav de russiske soldater et hvilested. For at redde deres lig fra at forrådne eller blive spist af dyr. Siden måtte de altså graves op igen for at indgå i byttehandlen for de to ukrainske krigsfanger.

Uvist hvor mange døde

Den russiske hærs fremmarch er gået langsommere end de fleste havde forventet. Og russerne har mødt langt større modstand end de havde beregnet. Men præcis hvor mange russiske soldater, der er blevet dræbt, er stadig uvist.

Russerne har selv offentliggjort et tal tæt på 500. Hvilket er en klar underdrivelse. Tallet er ikke blevet opdateret siden starten af marts. Et konservativt skøn fra det amerikanske forsvarsministerium lød i sidste uge på omkring 7.000. Det russiske Putin-tro medie Komsomolskaya Pravda offentliggjorde i går en artikel, hvor de citerede det russiske forsvarsministerium for at næsten 10.000 russiske soldater var blevet dræbt i krigen. Artiklen og tallet blev dog kort efter fjernet fra websitet.

Det er også uvist præcist hvor mange ukrainske krigsfanger, som sidder fanget af russerne. Eller præcist hvor mange ukrainere, som har mistet livet i krigen.

Internationale medier har tidligere beskrevet, at Rusland i ly af mørket har fragtet 2.500 lig til Belarus for at skjule, at de rent faktisk har massive tabstal i krigen.