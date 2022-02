Russiske medier ramt af hackerangreb

En række russiske medier er mandag middag ude af drift efter at være blevet ramt af hackerangreb.

Det drejer sig blandt andet om medierne Tass og Izvestia, der i skrivende stund viser fejlmeldinger, når man forsøger at tilgå dem.

Ifølge en Twitter-bruger, der kalder sig 'The Insider', tyder meget på, at det er den verdenskendte hacker-gruppe Anonymous, der står bag angrebet.

På flere af hjemmesiderne er det normale indhold for en stund blevet byttet ud med teksten 'Putin får os til at lyve og bringer os i fare. Vi var isoleret fra hele verden, de stoppede med at købe olie og gas. Om nogle få år vil vi leve som Nordkorea. Hvad får vi ud af det? At få Putin i historiebøgerne? Dette er ikke vores krig, lad os stoppe den!'.

Chefredaktør bekræfter

Vladimir Zhelonkin, chefredaktør for mediet Kommersant, bekræfter ifølge det statsejede russiske nyhedsbureau Ria - der i skrivende stund ikke er nede - at de er blevet ramt af hackerangreb.

Han siger samtidig, at man arbejder på at få siden op igen.

Tass oplyser ligeledes på Twitter, at de er blevet udsat for et hacker-angreb, og at de arbejder på at få deres side op igen.

Også den russiske udgave af Forbes er tilsyneladende ramt af angreb, og her mødes man også med et Anonymous-logo sammen med en tekst svarende til den, der optræder på de andre sider.

'Denne besked vil blive slettet, og nogle af os vil blive fyret eller endda fængslet. Men vi kan ikke klare det mere,' slutter beskeden.

Ekstra Bladet følger sagen ...