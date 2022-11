Russiske medier viser stor eksplosion

I Ukraine er den russisk-kontrollerede Nova Kakhovka-dæmning endnu engang blevet hårdt ramt.

'Satellitbilleder denne morgen (fredag, red.) (...) afslører signifikant ny beskadigelse på flere broer, herunder Nova Kakhovka-dæmningen i kølvandet på den russiske tilbagetrækning fra Kherson over Dnipr-floden', skriver satellitfirmaet Maxar Technologies i en udtalelse, som nyhedsbureauet Reuters viderebringer.

Lørdag har russiske medier så frigivet nye optagelser, der angiveligt viser eksplosioner på dæmningen, som du kan se i overblikket herover.

Ifølge Maxar er dele af den nordlige strækning af dæmningen og sluseportene blevet 'bevidst ødelagt'.

Satellitfirmaet Maxar Technologies frigav fredag billederne her, der viser dæmningen.

Tidligere på ugen beskyldte russerne Ukraine for at have beskudt broen. Her citerede det officielle statskontrollerede nyhedsbureau Tass en kilde for, at en raket fra det amerikanskfremstillede Himars-missilsystem havde beskadiget dæmningens lukkemekanisme.

Den store dæmning blokerer Dnipro-floden i et område nær Kherson, hvor ukrainske styrker har vundet meget terræn i de seneste uger.

I Kherson-regionen har politiske ledere tidligere sagt, at civile i området ville blive evakueret fra områder tæt på dæmningen på grund af risiko for oversvømmelse, hvis der skete angreb på vandkraftværket ved Kakhovka.

Grafik: Mikkel Cramon

Beskylder hinanden

Der har været fremsat spekulationer om, at russerne ville have større interesse i en ødelagt dæmning end ukrainerne. Parterne har gentagne gange beskyldt fjenden for at ville sprænge dæmningen i stykker, hvilket vil skabe store ødelæggelser omkring storbyen Kherson.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, har beskyldt russerne for at have planer om at sprænge dæmningen i stykker og forårsage store oversvømmelser.

De seneste ødelæggelser tæt på. Foto: Maxar Technologies.

Russerne vandt kontrol over den hydroelektriske dæmning i det sydlige Ukraine i begyndelsen af krigen. Området forsyner den russisk-annekterede Krimhalvø med vand.

Reservoiret ved dæmningen kan holde 18 kubikkilometer vand.

Styret i Kyiv siger, at en ødelæggelse af dæmningen vil forårsage en 'katastrofe på den store skala', og de ukrainske ledere har opfordret til, at der indsættes en international mission ved dæmningen.