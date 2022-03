Russiske missiler slår ned nær lufthavnen i Lviv

Russiske missiler har angiveligt ramt et område nær lufthavnen i den vestlige ukrainske storby Lviv fredag morgen.

Det oplyser byens borgmester, Andriy Sadovy, ifølge Reuters.

Han tilføjer, at selve lufthavnen ikke er blevet angrebet. Myndighederne er i gang med at vurdere situationen, fortæller han.

En række videoer og billeder på Twitter, der endnu ikke er blevet verificeret, viser en søjle af røg stige op fra området omkring lufthavnen.

Lufthavnen i Lviv ligger cirka seks kilometer uden for byens centrum.

Meldingen om angrebet kommer, efter at tv-stationen Ukraine 24 tidligere på morgenen rapporterede om, at der er blevet hørt mindst tre høje eksplosioner i Lviv.

Byen er blevet tilflugtssted for titusindvis af flygtninge i Ukraine. Det skyldes, at den indtil videre har været relativt forskånet for russiske angreb og desuden ligger ret tæt på grænsen til Polen.