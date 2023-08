Russiske myndigheder: Prigozjin er død

Russiske luftfartsmyndigheder bekræfter, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin var om bord på nedstyrtet fly

Wagner-lederen, den 62-årige Jevgenij Prigozjin, var om bord på et fly, der onsdag aften styrtede ned mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Det bekræfter russiske luftfartsmyndigheder onsdag aften omkring klokken 22.00 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands ministerium for katastrofehændelser har tidligere onsdag oplyst, at indledende undersøgelser viser, at alle ombordværende omkom.

- Der var ti personer på flyet - herunder tre besætningsmedlemmer. Ifølge vores foreløbige informationer døde alle om bord, oplyser ministeriet.

De russiske luftfartsmyndigheder har også bekræftet, at Wagner-grundlæggeren Dmitrij Utkin var om bord på flyet.

Wagner-gruppen skrev tidligere onsdag aften, at en prorussisk embedsmand havde bekræftet Prigozjins død. Lidt senere skrev gruppen, at man stadig 'håber på det bedste', og at dødsfaldet ikke var bekræftet.

Onsdag aften klokken 21.50 har gruppen dog tilsyndelande bekræftet hans død. Det fremgår af et opslag på kommunikationstjenesten Telegram.

- Lederen af Wagner, en russisk helt, en sand patriot fra moderlandet - Jevgenij Viktorovitj Prigozjin - døde som resultat af handlinger udført af forrædere mod Rusland, lyder det fra Wagner-gruppen.

Gruppen Grey Zone, der er knyttet til Wagner, har lavet samme opslag.

Wagner-gruppen stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse. Oprøret endte med, at der blev indgået en aftale, der blandt andet betød, at Prigozjin skulle rykke til Belarus.

Det britiske medie BBC skriver onsdag aften, at det styrtede privatfly tilhører Wagner-chefen. BBC citerer det russiske nyhedsbureau Interfax.

Ifølge den britiske avis The Guardian havde flyet nummeret RA-02795.

Flyet har angiveligt været underlagt amerikanske sanktioner siden 2019 på grund af tilknytning til Prigozjin. Wagner-chefen skal have brugt flyet flere gange - blandt andet efter oprøret i slutningen af juni.

Flyet skal være styrtet ned nær landsbyen Kuzjenkino, der ligger stort set lige midt mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Wagner-gruppens oprør mod Ruslands militære topledelse fandt sted for to måneder siden - mellem den 23. og 24. juni.

Wagner-soldaterne nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, en af Putins allierede, fik dem til at stoppe og vende om.

Wagner hjalp Rusland med at annektere Krim-halvøen i 2014.