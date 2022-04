Russiske officerer bliver dræbt på stribe

Krigen i Ukraine har kostet dyrt for russiske officerer, hvor mere end 300 rapporteres dræbt

Det er ikke sjovt at være officer i Putins invasionshær.

Nye tal som det uafhængige russiske medie Mediazona angiveligt har fået fat i, giver et indblik i dødstallene for de russiske officerer.

Mere end 300 officerer skulle være dræbt under krigen i Ukraine. Heraf skal en tredjedel være højtstående officerer såsom majorer, oberstløjtnanter og oberster.

Af bekræftede dødsfald kan nævnes de to vicehærledere - Andrei Sukhovetsky og Vladimir Frolov samt lederen af Sortehavsflåden, Andrey Paliy.

Dødsfald som russerne selv har offentliggjort uden at specificere dødsårsagen.

Tallene kommer efter, mediet har gennemgået mere end 1700 rapporter om døde russiske soldater under krigen i Ukraine.

De reelle tabstal forventes dog at være langt højere. Ukrainske myndigheder hævder, at mere end 20.000 russiske soldater har mistet livet.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Meget unge soldater

Ifølge Mediazona er en del af de dræbte soldater meget unge.

Der er flere rapporter om, at russiske soldater helt ned til 19-års alderen skulle være døde under krigen. En del af dem kan have været helt almindelige værnepligtige.