Russiske sabotage-planer afsløret i Polen

Russiske spioner forsøgte at bruge et amatør-netværk i Polen til at sabotere våbentransporten til Ukraine

Planen var i virkeligheden ret simpel: Betal en håndfuld flygtninge i Polen for at sabotere våbentransporten til Ukraine.

Det hele startede med, at en anonym arbejdsgiver lavede jobopslag på russiske Telegram-kanaler i Polen, hvor man blev betalt for at hænge pamfletter og sedler op i den polske offentlighed.

12 ukrainere, en enkelt russer og tre belarusere lod sig friste, og de gik også med til det næste skridt, da den anonyme arbejdsgiver ville have distribueret russisk propaganda i Polen.

Indenfor få uger blev opgaverne dog væsentligt mere alvorlige.

De 16 rekrutter blev bedt om at overvåge polske havne, placere overvågningskameraer på jernbanerne og placere sporingsenheder i militærtransport.

Slutteligt blev de bedt om at afspore tog med våben til Ukraine, brænde bygninger og udføre et snigmord.

Efterretningstjenesten

De polske myndigheder er overbevist om, at det var den russiske efterretningstjeneste GRU, der var den anonyme arbejdsgiver, skriver Washington Post, der har talt med polske og vestlige sikkerhedsembedsmænd.

Ruslands mål var at afbryde våbenruten gennem Polen, hvor igennem 80 pct. af Vestens våbenleverancer til Ukraine går.

Telegram-kanalen, hvor Gru forsøgte at hverve amatører til at udøve spionarbejde, bliver ofte frekventeret af ukrainske flygtninge, der ifølge embedsmændene var mere motiveret af penge end af ideologi.

Størstedelen af de 12 anholdte ukrainere hører dog til den østlige del af landet, der traditionelt set har en stærkere forbindelse til Rusland.

Planen blev stoppet af Polens efterretningstjeneste, AWB, men hvis den havde været succesfuld, havde Rusland formentlig fået mere ud af den.

Udover at forsinke våbenleverancer, ville der med stor sandsynlighed vokse en modstand mod de 1,5 millioner ukrainere, der er flygtet til Polen siden invasionen, da rekrutterne primært var ukrainere. Og det kunne gavne Rusland.

Sergei Naryshkin er direktør for Ruslands udenrigs efterretningstjeneste, GRU. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

Polen er nøglen

Selvom planerne blev stoppet, er det stadigvæk en trussel, at Rusland lykkedes med at aktivere et amatørnetværk i landet.

Polen spiller nemlig den absolutte hovedrolle i leverancen af vestlige våben til Ukraine, da 80 procent af donationerne går gennem landet.

I første omgang, da Vesten primært donerede mindre våben som panserværnsraketter, kunne de flyves direkte til en lufthavn i Rzeszow, der grænser op til Ukraine.

Efterfølgende er donationerne begyndt at omfatte tungere militært isenkram som kampvogne, pansrede mandskabsvogne, raketsystemer og krydsermissilsystemer.

Derfor er ruter til Polen via land og vand blevet vigtige.

Herfra fragtes de af polske myndigheder ind over grænsen til Ukraine - gerne om natten - hvorfra de større våben kan nå frem til fronten indenfor 48 timer.