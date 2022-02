Russiske soldater angriber luftvåben og rykker frem mod Kijev

Der er russiske 'sabotagegrupper' i Kijev.

Det siger den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, kort efter midnat fredag.

Præsidenten siger i samme ombæring, at 'Ukraine er blevet efterladt alene i kampen mod Rusland'.

Meldingen fra Zelenskij kommer, kort efter at vestlige embedsmænd oplyste, at det russiske militær har opnået 'komplet overlegenhed i luften' i Ukraine, og at russerne nærmer sig hovedstaden Kijev.

Ifølge de vestlige embedsmænd har det russiske militær til hensigt at fjerne Ukraines ledelse.

Rusland påbegyndte sin invasion af Ukraine tidligt torsdag morgen og har i løbet af torsdagen udført flere end 160 missilangreb.

Imens bevæger russiske tropper sig sydpå fra Hviderusland. De forsøger angiveligt at tage kontrol over en flybase lige nord for Kijev.

De russiske soldater har praktisk talt elimineret det ukrainske luftvåbens evne til at kæmpe tilbage, hvilket efterlader Kijev mere sårbar, oplyser de vestlige embedsmænd.