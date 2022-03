Russiske soldater bortfører borgmesteren i byen Melitopol

Borgmesteren i Melitopol i det sydlige Ukraine er fredag blevet bortført af russiske soldater, som har besat byen med cirka 150.000 indbyggere.

Det oplyser ukrainske myndigheder.

- En gruppe på ti besættelsessoldater bortførte borgmesteren i Melitopol, Ivan Fedorov, skriver Ukraines parlament på Twitter.

- Han nægtede at samarbejde med fjenden, tilføjes det.

Ifølge parlamentet blev borgmesteren bortført, da han fredag befandt sig på et af byens krisecentre, som håndterer problemer med forsyninger.

I en video sent fredag aften bekræfter præsident Volodymyr Zelenskyj bortførelsen. Samtidig kalder han Ivan Fedorov for 'en borgmester, som modigt forsvarer Ukraine og medlemmerne af sit lokalsamfund'.

- Dette er tydeligvis et tegn på svaghed blandt angriberne. De er rykket ind i et nyt stadie af terror, hvor de forsøger at eliminere repræsentanter for de legitime lokale ukrainske myndigheder fysisk, siger præsidenten i videoen.

- Tilfangetagelsen af borgmesteren i Melitopol er derfor en forbrydelse ikke kun mod en bestemt person, et bestemt lokalsamfund og mod Ukraine. Det er en forbrydelse mod selve demokratiet.

- De russiske angriberes handlinger vil blive betragtet på samme måde som handlinger fra Islamisk Stats terrorister, tilføjer Volodymyr Zelenskyj med henvisning til den militante gruppe, der kæmper for at oprette et islamisk kalifat.

Tidligere delte Kirillo Timosjenko, som er en af lederne af Ukraines præsidentielle administration, en video på beskedtjenesten Telegram. Videoen viser soldater, som kommer ud af en bygning med en mand klædt i sort.

Manden har tilsyneladende en sort pose over hovedet.

Ifølge det ukrainske parlament blev en anden regional embedsmand, den fungerende leder af regionalrådet i Zaporizzja, for få dage siden bortført og efterfølgende løsladt.

Zaporizzja ligger cirka 120 kilometer nord for Melitopol.