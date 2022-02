Russiske soldater i ukrainske uniformer hævdes dræbt

Ukrainske soldater hævder at have dræbt russere iklædt ukrainske uniformer

I en video(Der advares om stærke billeder) offentliggjort af Ukraines væbnede styrker hævdes det at russiske soldater iført ukrainske uniformer er blevet dræbt.

I Kiev-forstaden Obolon ses to lig på jorden - de er begge iført uniformer med ukrainsk flag på ærmet. En tredje mand ses liggende død på forsædet af et militærkøretøj.

Det skriver TV2.

- Sabotører, der kørte i beslaglagte køretøjer fra Ukraines bevæbnede styrker og forklædt som ukrainske soldater, blev skudt og neutraliseret, skriver Anton Gerasjtjenko, rådgiver for den ukrainske indenrigsminister, hvor han også har delt videoen.

Tidligere advarsler

Tidligere på dagen lød advarslerne om at russisk militær havde beslaglagt to ukrainske køretøjer, og samtidigt havde iført sig uniformer fra det ukrainske militær.

Advarslerne kom fra både den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Majlar, og fra den ukrainske Joint Forces Operation.

Knap en time og 18 minutter efter advarslerne fra Hanna Majlar, meddelte selvsamme at faren var blevet neutraliseret.

Mulig krigsforbrydelse

TV2 melder, at det ikke har været muligt at verificere identiteten på de dræbte soldater, men Iben Yde som er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og leder af Center for Operativ Folkeret siger til TV2,

'Man må ikke foregive at tilhøre fjendens styrker. Det betyder, at man hverken må bruge fjendens emblemer, kendemærker, uniformer eller andet, der får dig til at ligne deres styrker.'

Hvis ukrainerne taler sandt, og der er tale om russiske soldater iklædt ukrainsk tøj, så kan der være tale om krigsforbrydelser.