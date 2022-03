Russiske soldater når ind til centrum i vigtig havneby

Natten til lørdag udkæmpes der kampe mellem russiske og ukrainske soldater i havnebyen Mariupol.

Det siger borgmesteren af byen til det britiske medie BBC og bekræfter, at russiske styrker er nået ind til Mariupols bymidte.

Byen har i den seneste tid været under tung russisk beskydning, og flere luftangreb har resulteret i alvorlige bombardementer af Mariupol.

Seneste faldt russiske bomber over byens teater, hvor flere civile havde søgt tilflugt i kælderen. Det er endnu uvist, hvor mange mennesker der har mistet livet under angrebet.

Inden da bombarderede de russiske soldater blandt andet et børnehospital, der også havde en fødeafdeling. Mindst 17 mennesker heriblandt en fødende kvinde kom til skade under angrebet.

Mariupol er en strategisk vigtig by i kampen om Ukraine.

Den ligger ved Ukraines sydkyst til Det Azovske Hav, som til vest munder ud i Sortehavet.

Hvis russerne får kontrol med Mariupol, er det et stort skridt i kampen for at skabe fri passage til halvøen Krim, som Rusland har annekteret siden 2014.

Russerne har store styrker placeret på Krim, og hvis de kan få fri passage til at drage mod nord, vil det hjælpe med at omringe den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, gav natten til lørdag en tale til det ukrainske folk. Her talte han også direkte til hans russiske pendant, Vladimir Putin, som han opfordrede til at gøre en større indsats for at sikre en fredsaftale i landet.

- Jeg vil gerne, at alle lytter efter - især i Moskva (Ruslands hovedstad, red.). Tiden er inde til et møde. Det er tid til at tale sammen.

- Tiden er inde til at genoprette den territoriale integritet og retfærdighed for Ukraine. Hvis ikke det sker, vil Ruslands tab være så store, at det kommer til at tage adskillige generationer for dem at komme sig, sagde han.

Ruslands invasion af Ukraine begyndte i de tidlige morgentimer den 24. februar.