Russiske stillinger tyder på frygt for ukrainsk offensiv

Ruslands nye militære forsvarsstillinger afslører, at Moskva frygter, at Ukraine kan opnå 'et større gennembrud' i en planlagt offensiv.

Det viser oplysninger og analyser fra den britiske efterretningstjeneste ifølge CNN.

- Rusland har opbygget meget omfattende forsvarsstillinger i de sydlige regioner, som grænser op til Ukraine, hvilket indikerer, at Kreml er 'dybt bekymret' for, at Kyivs varslede forårsoffensiv kan blive et 'større gennembrud' i konflikten.

I de seneste opdateringer fra den britiske efterretningstjeneste bliver det fremhævet, at Rusland har haft fokus på at bygge de mest komplekse og de mest udbredte forsvarsstillinger 'som er set i verden i mange årtier'.

- De er bygget langs den nordlige grænse til det annekterede Krim samt langt inde i det sydlige Rusland i regionerne ved Belgorod og Kursk, hedder det.

Annonce:

- Disse forsvarsstillinger er ikke blot oprettet nær de nuværende frontlinjer, men også langt inde i områder, som Rusland kontrollerer i dag, hedder det i de britiske rapporter, som er lagt ud på Twitter mandag.

Opførelsen af forsvarsstillingerne blev indledt sidste sommer - nogle måneder efter Ruslands invasion af nabolandet.

- Nogle af stillingerne er formentligt blevet iværksat af lokale kommandanter og civile ledere, som har villet sandsynliggøre deres påstande om, at Rusland er 'truet af Ukraine og Nato'.

Forsvarsstillingerne, som CNN også har haft mulighed for at se satellitfotos af, viser grave, som kan stoppe kampvogne og minefelter og lange skyttegrave. Disse er udstrakt over strækninger, som er hundredvis af kilometer lange.

Ukraines offensiv kan blive indledt, når som helst.

Den ukrainske ambassadør i London, Vadym Prystajko, siger tirsdag, at vejret skaber problemer, men han pointerer også, at ukrainerne 'har 98 procent af alt det, som landet har bedt om til denne modoffensiv'.

- Men vi signalerer ikke til russerne, hvornår vi begynder, siger han til Sky News.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har også gjort det klart, at de ukrainske styrker er klar til at indlede en længe ventet modoffensiv.