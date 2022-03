Russiske styrker åbner ild nær Europas største atomkraftværk

Russiske soldater har angiveligt affyret skud i en by nær det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja, der er Europas største.

Anton Herasjtjenko, der er rådgiver i det ukrainske indenrigsministerium, oplyser torsdag, at russiske styrker har åbnet ild i den ukrainske by Enerhodar. Den ligger i nærheden af atomkraftværket.

Samtidig siger Enerhodars borgmester, Dmytro Orlov, at russiske soldater bevæger sig med retning mod atomkraftværket.

- Højlydte skud kan høres i byen, skriver borgmesteren i et opslag.

Meldingerne har fået chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, til at reagere torsdag aften.

- Generaldirektør Grossi opfordrer til, at kampene ved Enerhodar øjeblikkeligt standses. Militære styrker, der opererer i området, skal stoppe brugen af vold nær atomkraftværket, skriver IAEA i en udtalelse.

Rådgiveren Anton Herasjtjenko meddelte tidligere tirsdag, at russiske soldater forsøger at tage kontrollen over atomkraftværket.

Mange af kraftværkets ansatte bor i byen Enerhodar nær kraftværket.

Rusland har allerede indtaget området omkring det ødelagte atomkraftværk i Tjernobyl. Det ligger cirka 100 kilometer nord for Ukraines hovedstad, Kyiv.

Adskillige ukrainske byer har været udsat for bombardementer og luftangreb, siden Putin beordrede det russiske angreb torsdag i sidste uge.