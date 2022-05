Russiske styrker angriber ukrainsk hospital

Et ukrainsk hospital blev søndag beskudt af russiske styrker i Luhansk-regionen.

Det oplyser lederen af den militære administration i Luhansk, Serhij Hajdaj, ifølge det amerikanske medie CNN på beskedtjenesten Telegram.

Hospitalet ligger i byen Sjevjerodonetsk, som ligger i den vestlige del af Luhansk-regionen. Luhansk-regionen udgør sammen med Donetsk mod syd Donbas-området, som Rusland for tiden forsøger at erobre.

Ingen omkomne

Der er imidlertid ingen forlydender om dødsfald i angrebet mod hospitalet.

- I løbet af det seneste døgn har orkerne (nedladende ord for russere, red.) udført 11 artilleriangreb mod Sjevjerodonetsk, siger Hajdaj.

De russiske styrker har ifølge Hajdaj angrebet 'huse, en kemikaliefabrik, en skole og et hospital'.

Efter et fejlslagent forsøg på at kapre Ukraines hovedstad, Kyiv, trak russiske styrker sig tilbage mod nord og rykkede i stedet for Donbas-området, som udgør den østligste del af Ukraine.

En stor del af Donbas-området er etniske russere, og siden Maidan-revolutionen i 2014 har prorussiske militærenheder kæmpet mod ukrainske styrker i området.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har russerne indtil videre forsøgt at omringe ukrainske styrker ved at danne en offensiv, som strækker sig fra Donetsk, som er Donetsk-regionens største by, til Izjum, som ligger cirka 130 kilometer mod nord.

Kapre hele regionen

Den plan ser imidlertid ud til at være skrottet. ISW nævner i sin daglige afrapportering ikke, hvorfor det skulle være tilfældet.

I stedet vil russerne nu koncentrere deres energi på at kapre hele regionen Luhansk, skriver tænketanken. Og især kampene omkring Sjevjerodonetsk, hvor det beskudte hospital ligger, vil få prioritet fra de russiske hærledere, skriver ISW.

Prorussiske separatister erklærede i 2014 Luhansk og Donetsk for selvstændige folkerepublikker.

Ruslands invasion af Ukraine 24. februar skete i forbindelse med, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, formelt anerkendte de to områder som selvstændige.