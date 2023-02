Russiske styrker gennembrød stillinger, men blev slået

Det lykkedes russiske styrker at bryde igennem ukrainske forsvarsstillinger nær byen Kreminna under kampe tirsdag, men det blev ikke en succes for invasionsstyrken.

- Fjenden forsøgte at trænge igennem ved Kreminna i går. Russerne sendte et kompagni med infanteri frem sammen med en eskadron med kampvogne. Der blev udkæmpet hårde og vanskelige kampe, siger den regionale Luhansk-guvernør, Serhiy Haidai, i et interview med ukrainsk fjernsyn.

- Vores soldater ødelagde adskillige russiske kampvogne. Deres offensiv gik i stå. Det endte med, at situationen blev stabiliseret. De blev trængt tilbage og mistede en del af deres tunge udstyr, siger han.

Generalstaben i det ukrainske forsvar oplyser ifølge dpa onsdag, at russerne har sent forstærkninger til fronten.

- Forstærkningerne tyder på, at der kommer nye russiske angreb om kort tid, skriver generalstaben i en erklæring onsdag aften.

Russernes forstærkninger er specielt rettet mod Kupjansk, Lyman, Bakhmut, Avdijivka og Sjakhtarsk, hedder det i meldingen fra generalstaben.

Det hedder videre, at der udkæmpes hårde kampe ved navnligt Bakhmut, mens russiske angreb ved Avdijivka og Sjakhtarsk er slået tilbage.

Den har ingen større strategisk værdi, og soldater i tusindtal mister livet i, hvad er blevet døbt 'kødhakkeren'. Alligevel fortsætter de voldsomme kampe om at vinde byen Bakhmut ved frontlinjen i øst. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og dækker krigen, forklarer her hvorfor

Rusland forsøger at sikre fuld kontrol over de to østlige områder, som udgør Ukraines industriregion Donbas. Byen Kreminna ligger omkring 70 kilometer nord for Bakhmut, hvor russerne har haft koncentreret deres angreb.

Haidai siger, at han venter intensiverede russiske angreb ved Kreminna.

Ruslands længe ventede offensiv i Ukraine har været under forberedelse i mindst to uger, og der har nogle dage været meldinger om massiv optrapning af russiske angreb til det højeste niveau siden sidste sommer.

Russerne har også haft travlt med at bringe kampfly og helikoptere frem mod kampområdet ifølge vestlige efterretningskilder.