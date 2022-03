Russiske styrker skyder mod demonstranter

Fredelige demonstranter i byen Kherson måtte søndag flygte for livet, da russiske styrker åbnede ild mod dem.

Søndag begav demonstranter sig på gaden for at demonstrere mod den russiske besættelse af byen. Under demonstrationen blev der blandt andet råbt 'TAG HJEM' rettet mod de russiske styrker.

Ukrainske demonstranter på gaden. Foto: Reuters / Ritzau Scanpix

Der er rapporter om flere sårede - det er dog endnu uvist, om der er dræbte.

Det skriver Sky News.

Det er ikke første gang, at indbyggerne i byen demonstrerer fredeligt mod den russiske besættelse. Byen blev besat 10. marts, og indbyggerne har været ude og demonstrere flere gange siden.

Overvågningsbilleder viser flere flashbangs på torvet i byen Kherson. Foto: Reuters / Ritzau Scanpix

Søndag sluttede de fredelige protester dog, da russiske styrker åbnede ild. Det er endnu uvist, hvad der førte til, at de russiske styrker åbnede ild.