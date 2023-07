Russiske teenagere skal lære at anvende kampdroner i skolen

Russiske teenagere skal fremover undervises i, hvordan man anvender kampdroner.

Det skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.

Ifølge den russiske senator Artem Sheikin vil undervisningen fokusere på rekognoscering af terræn samt bekæmpelse af de ubemandede droner kendt som UAV'er.

Undervisning er således en forlængelse af den russiske militarisering af undervisningen, som bliver obligatorisk for skoleelever i 10. og 11. klassetrin.

Udover at kunne betjene en kampdrone, skal eleverne fra 1. september i år lære at kaste med håndgranater og trænes i at anvende rifler samt i at udøve første hjælp.

'Ruslands fornyede fokus på militær indoktrinering af børn er primært en bestræbelse på at dyrke en kultur af militariseret patriotisme frem for at udvikle en reel kapacitet,' skriver det britiske forsvarsministerium i tweetet.

Ifølge ministeriet skal fokuset på bekæmpelse af UAV'er tolkes som, at Rusland anser dronerne som en vedvarende del i den ukrainske strategi.