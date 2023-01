Rwanda støtter morderisk milits i nabolandet

Regimet i Rwanda bruger den danske diplomatiske støtte som rygdækning for at skrue op for den militære hjælp til den berygtede M23-milits i Den demokratiske Republik Congo. Det mener Amnesty International

Det afrikanske land Rwanda støtter den berygtede oprørsmilits M23 i deres bestialske offensiv i nabolandet Den Demokratiske republik Congo.

En ny FN rapport slår fast, at der er 'solide beviser' for, at det afrikanske land støtter M23 med våben og logistik. Samtidig slår de i følge den amerikanske regering fast, at M23 står bag omfattende brud på menneskerettighederne som tortur, voldtægter, angreb på civile og FN's fredsbevarende styrker i nabolandet.

Det er et problem for Danmark, fordi den danske regering så sent som i september har lavet en hensigtserklæring med Rwanda om at samarbejde om flygtninge og asylansøgere. Aftalen blev indgået under stor mediebevågenhed, da den danske udviklingsminister Kaare Dybvad Bek og udviklingsministeren Flemming Møller Mortensen tog til det lille afrikanske land og gav hånd på aftalen med den afrikanske minister.

Amnesty International finder det meget bekymrende, at den danske regering støtter regimet i Rwanda. Det fortæller chef for politik og dokumentation Martin Lemberg-Pedersen.

- Regimet i Rwanda bruger Danmarks diplomatiske støtte, som rygdækning for den øgede aktivitet og støtte med blandt andet våben og soldater til den dybt problematiske paramilitære gruppe M23, der opererer i nabolandet Congo, siger han.

Offensiv fra M23

F.N.-rapporten har også fundet beviser for, at RDF(Rwandas Defence Force red) har udført angreb sammen med militsen i Den demokratiske republik Congo. Det skriver France24. Militsen har haft medgang på slagmarken i det enorme afrikanske land, siden de i maj måned lancerede en offensiv og har erobret store landområder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udbrændt kampvogn i det østlige Congo i januar 2023 efter kampe mellem M23 og den congolesiske hær. Foto: AFP

Det er her, at F.N.-observatørerne har set rwandiske soldater i M23-lejre, drone-optagelser af hundredevis af soldater, som marcherer nær grænsen mellem Rwanda og nabolandet. Ligesom de i følge det franske medie har dokumenteret, at milits-folkene udfører deres blodige arbejde i nye uníformer og udstyr identisk med det, man bruger i Rwandas hær.

I Amnesty forstår man ikke, at Danmark indirekte stikker hånden ind i den geopolitiske konflikt i Afrika ved at støtte Rwanda's regime.

- Det er ekstremt bekymrende. Vi har tidligere hørt om støtten, og regeringen er tidligere blevet advaret. Men det her er håndfaste beviser for en meget omfattende støtte til M23. Vi frygter, at den nye offensiv kan få konflikten til at sprede sig i området, så det bliver en endnu større krig, sigere Martin Lemberg-Pedersen fra Amnesty.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Soldat fra M23 i DRF. Amnesty har hørt, at militssoldater bliver tvangsrekruteret i flygtningelejre i Rwanda. Foto: AFP

Løkke: 'Skal standse støtten'

Ekstra Bladet har fået fat i udenrigsministeren, som fordømmer støtten til milistsen.

'Ligesom resten af EU-kredsen mener Danmark, at Rwanda skal standse støtten til M23-oprørerne. Det fremgår meget tydeligt af den erklæring, vi har vedtaget i EU'.

'Vi taler løbende med Rwanda om en række spørgsmål. Det præcise indhold af den dialog vil jeg ikke gå i detaljer med offentligt', oplyser Lars Løkke Rasmussen (M) i en skriftligt svar.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Kæmper om råstoffer

M23-militsen udspringer tilbage fra folkemordet i Rwanda i 1994. Men gruppen blev formelt dannet i 2012 til at forsvare tutsier i Congo.

Det er den samme etniske gruppe, som Rwandas præsident Paul Kagame tilhører. De har i årtier kæmpet mod hutuerne, som er den anden etniske hovedgruppe i området.

Selve navnet M23 referer til 23. marts. I det østlige Congo opererer i følge flere kilder op mod 100 militser og bevæbnede grupper. Området er rigt på sjældne mineraler og andre råstoffer, som er det underliggende motiv for de væbnede kampe.