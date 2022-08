Rystede verden: Sådan ser der ud i dag

15. august indtog Taliban Afghanistans hovedstad, Kabul. 365 dage efter er fotograf vendt tilbage for at tage samme billeder, som står i stærk kontrast til kaosset fra dengang

I dag er det præcist et år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad, Kabul og overtog magten.

Billederne fra det kaos, som ramte Kabul, gik verden rundt, og et år senere er fotografen Wakil Kohsar taget tilbage for at tage de præcis samme billeder.

Billedet viser en større menneskemængde, der stormede Kabul lufthavn og forsøgte at komme ombord på et afghansk fly, før det lettede. Foto: Ritzau Scanpix/Wakil Kohsar

Flere tusinde afghanske mænd, kvinder og børn forsøgte i et desperat forsøg at flygte fra Taliban i Kabuls lufthavn.

Lufthavnen blev stormet, og flere afghanere gjorde alt for at komme ombord på de få fly, som lettede fra Afghanistan, mens vestlige lande havde travlt med at få evakueret deres statsborgere.

Wakil Kohsars billeder fra et år efter viser en tom lufthavn.

Kabuls lufthavn er i dag tilbage til en form for normalitet og har få indenlandske og internationale flyvninger.

Der herskede kaotiske forhold i og omkring lufthavnen, hvor mange afghanere prøvede at finde en mulighed for at komme ud af landet. Foto: Ritzau Scanpix/Wakil Kohsar

Gaderne nær Kabuls lufthavn var sort af mennesker, da Taliban indtog hovedstaden uden at støde på nævneværdig modstand.

De afghanske regeringsstyrker opgav modstand mod Taliban, hurtigere end nogen havde forudset, da de ikke længere havde flystøtte fra det amerikanske militær.

Det lykkedes ikke for Vesten at få skabt et holdbart demokratisk styre efter den amerikansk ledede invasion af Afghanistan.

Invasionen i 2001 kom efter angrebet på USA 11. september. Taliban blev fjernet fra magten i Kabul, fordi den militante islamistiske bevægelse støttede og beskyttede Al-Qaeda og Osama bin Laden.

Efter Taliban igen overtog Afganistan, kom en fælles erklæring fra over 60 lande, hvor Taliban blev opfordret til at give alle afghanere og udenlandske statsborgere, som ønskede at forlade Afghanistan, frit lejde ud af landet.