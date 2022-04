Sådan forløb natten i Ukraine-konflikten

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij siger, at situationen i byen Borodjanka er meget værre end i Butja, hvorfra der er kommet grusomme billeder. I Rusland anerkender man for første gang, at man har lidt store militære tab.

Her er nattens vigtigste nyheder om krigen i Ukraine:

Kreml: Vi har lidt signifikante tab i Ukraine

Rusland har lidt 'signifikante tab' i Ukraine. Det siger Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, til Sky News.

Talsmanden kalder også tilbagetrækningen af de russiske tropper fra Kiev et udtryk for 'at vise god vilje i forhandlingerne'.

EU er enig om en ny sanktionspakke mod Rusland

De 27 EU-lande er blevet enige om den femte sanktionspakke mod Rusland. Den indeholder et stop for import af russisk kul, træ og vodka og andre tiltag, bekræfter diplomater over for dpa.

Vedtagelsen skal forkyndes i EU's udgave af Statstidende, og det ventes at ske fredag.

Under forhandlingerne var der en del uenighed blandt landene om, hvor hurtigt de nye sanktioner skal træde i kraft.

Zelenskij: Situationen i Borodjanka er meget værre end i Butja

Situationen i den ukrainske landsby Borodjanka, der ligger 50 kilometer nordvest for Kiev, er meget værre, end situationen var i byen Butja. Det siger den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Byen Butja har fået verdens ledere til at reagere i de seneste dage, efter at grusomme billeder fra byen dukkede op. Rusland har afvist drab på civile.

Regeringen vil etablere 'ukrainerbyer' til flygtninge

Regeringen forbereder at etablere det, som integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview med Berlingske kalder 'ukrainerbyer'.

Med den hast, som ukrainerne lige nu flygter mod Danmark, er det nemlig ikke muligt for velfærdssamfundet at absorbere dem på normal vis, siger han.

Ukraine: Vi kan stadig dyrke 50-70 procent af landbrugsjorden

Ukraines regering skønner, at det fortsat er muligt at dyrke mellem 50 og 70 procent af landbrugsjorden i Ukraine.

Det fortalte Ukraines landbrugsminister, Mykola Solskyi, da han torsdag via videolink deltog i et møde med EU's landbrugsministre. Det oplyste Frankrigs landbrugsminister, Julien Denormandie, på et pressemøde efter ministermødet.