Sådan kan de bryde mønsteret

Rusland har nu i månedsvis fulgt det samme mønster hvad angår krigen i Ukraine.

Når der er gået syv-ti dage, så rammer et nyt missilangreb i Ukraine. Men ifølge Ministry of Defence kan det mønster se frem til at blive brudt i løbet af de næste par dage.

'Siden oktober har Rusland fulgt et klart mønster, hvor de har sendt en intens bølge af angreb hver syvende til tiende dag.'

'Rusland bruger med sikkerhed dette mønster i et forsøg på at overrumple Ukraines luftforsvar. Men der er en realistisk risiko for, at Rusland vil bryde dette mønster og angribe igen de kommende dage i et forsøg på at knække Ukraines moral i forbindelse med nytårtsferien', lyder det.

Det seneste russiske angreb på Ukraine fandt sted torsdag morgen.

Missilregn over Ukraine torsdag morgen: Høje brag i Kyiv

Stort angreb

Her kunne de ukrainske myndigheder oplyse, at de var blevet ramt af et 'massivt' missilangreb.

Og det angreb, kaldte det ukrainske forsvarsministerium for 'et af de største angreb, siden begyndelsen af invasionen'.

'De russiske terrorister har gemt et af de mest massive missilangreb siden begyndelsen af krigen', skriver de.

Ukraines forsvarsmyndigheder har meddelt, at der var blevet skudt 69 missiler af sted fra de russiske styrker, og at 54 af dem var blevet skudt ned af Ukraines forsvar.

Derudover havde det ukrainske luftvåben også afværget angreb af droner, som angiveligt er blevet produceret i Iran.

14-årig såret

Angrebene fandt sted i både Kiev, Odessa og Zjytomyr.

Kievs borgmester, Vitaliy Klitschko, oplyste, at tre personer - herunder en 14-årig pige - blev bragt til hospitalet, efter eksplosioner har ramt den ukrainske hovedstad.

Regional leder i Odessa, Maksym Marchenko, udtalte tidligere, at der var tale om et 'massivt' missilangreb.

