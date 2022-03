Sådan kan vi ramme Rusland til vands

Havne kan lukke, men det bliver svært at fjerne Ruslands mulighed for at gennemsejle danske farvande

Storbritannien var det første land til at forbyde russiske skibes mulighed for at lægge til kaj i deres havne. Sidenhen er Canada fulgt efter, og USA var næste land til at indføre samme sanktion.

Det har fået russiske oligarker til at 'flygte' med deres superyachts til lande, hvor de ikke kan konfiskeres.

Nu overvejer EU at følge trop, og fra dansk side arbejdes der intenst på at få lavet en fælles aftale inden for EU, så russiske både ikke kan lægge til kaj.

Men hvad ville der ske, hvis Danmark lukkede fuldstændigt ned for fri passage igennem vores farvande?

Fri passage er en havret

I Danmark er vi sammen med svenskerne i besiddelse af en vigtig passage i Øresund. En passage, der flere gange er blevet brugt af de russiske krigsskibe, som lægger til kaj i Kaliningrad, hvor russernes baltiske flåde har til huse.

I Øresund er der fri passage for alle skibe, og den passage er sikret af havretten.



Havretten sikrer, at der er fri passage for alle skibe igennem danske farvande, og det, uanset om vi kan lide de besøgende eller ej. Så længe de bevæger sig uden ophold og uden at klargøre våben, så er der fri adgang til danske farvande.

- Udgangspunktet er, at alle skibe har ret til uskadelig passage igennem dansk farvand, og det er som udgangspunkt ligegyldigt, om det er et handelsskib eller krigsskib, siger Birgit Feldtmann, professor i havret på Aalborg Universitet til Ekstra Bladet.

Den danske havret er en del af folkeretten og bygger til dels på FN's Havretskonvention af 1982.

Ingen indflydelse

Havretten har ingen indflydelse på, om skibe kan lægge til kaj i danske havne, da det er to forskellige regelsæt.

- Det er muligt at forbyde anløb af danske havne, men det er ikke muligt at forbyde uskadelig passage igennem danske farvande, siger Birgit Feldtmann.

Selvom Danmark arbejder aktivt for at forbyde russiske skibes mulighed for at kunne lægge til havn inden for EU, så er en blokering af den frie passage ikke på tegnebrættet, så længe vi ikke aktivt deltager i krigen i Ukraine.

- Havretten er baseret på internationale konventioner, og vi har ingen interesser i at være foregangsland for en praksis, som gør det muligt for andre lande at lukke deres farvande for danske skibe.

- Danmark har blandt andet store maritime handelsinteresser, og vi vil potentielt skyde os selv i foden, hvis vi udfordrer de her regler uden at være en del af konflikten, siger Birgit Feldtmann.

Hvis Danmark vælger at blokere for passager uden at være en del af krigen i Ukraine, kan det føre til en sag hos FNs havretsdomstol, som håndhæver brud på reglerne på internationalt plan.