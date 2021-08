Sådan påvirker Kabuls fald terror-truslen

Der er ingen grund til at frygte en genopblussen af terror-truslen fra Afghanistan i den vestlige verden, selvom magten nu er på Talibans hænder.

- Taliban vil have nok at se til med at stabilisere deres egen kaotiske situation lokalt. De er ikke en organisation, der har internationalt udsyn på samme måde, som vi kender det fra Al-Qaeda, siger Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ chef for Politiets Efterretnings Tjeneste.

- Du er ikke mere nervøs for terror-truslen i dag, end du var i går?

- Nej, ikke en tøddel, svarer den tidligere PET-chef.

- På sigt kan det blive en øget trussel, såfremt det giver grobund for, at Al-Qaeda igen kan etablere sig i landet og få den samme platform for træning af terrorister som tidligere.

Krigen mod terror begyndte umiddelbart efter Al-Qaedas angreb på World Trade Center. Foto: Sean Adair/File/Ritzau Scanpix

Det vil tage lang tid at genopbygge og vil ikke udgøre en trussel af den størrelse, som for 20 år siden fik flere vestlige lande til at rykke ind i Afghanistan. De vestlige efterretningstjenester er bedre rustet nu end tidligere til at håndtere en ny spirende trussel.

- Efterretningsmæssigt står vi stærkere i dag end dengang, og opgaven vil være at modarbejde nye trusler fra regionen, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Aktiviteterne i Afghanistan har haft særlig stor vestlig interesse efter angrebene på World Trade Center og Pentagon i 2001 fra Al-Qaeda og Osama Bin Laden.

De angreb var stærkt medvirkende til, at USA, Danmark og resten af de allierede indledte krigen mod terror i Afghanistan i 2001.

20 år efter har Taliban taget kontrollen tilbage i landet uden meget besvær.

Herhjemme er det store er nu derfor på, hvordan man kan få evakueret de danske udsendte i området.