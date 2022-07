Ekstra Bladet er taget til det berygtede atomkraftværk for at undersøge, hvordan det står til med sikkerheden i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine

Øde, ubeboelig og synonym med død og ødelæggelse. Det er det, de fleste tænker, når man taler om Tjernobyl-ulykken i 1986. Året er nu 2022, og de samme ord kan igen anvendes i forlængelse af Ruslands invasion af Ukraine. Ekstra Bladet har besøgt atomkraftværket for at finde ud af, hvad det har betydet for sikkerheden på det katastroferamte atomkraftværk.