Sådan skal Nato hjælpe: - Putin MÅ ikke vinde krigen

Ruslands bombardementer har ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, efterladt mere end ti millioner ukrainere uden strøm.

Dermed truer krigen med at gøre vinteren til en kamp for overlevelse. Derfor skal Nato-landene nu sende mere 'ikke-dræbende' udstyr til Ukraine ved siden af våbenleverancerne.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Bruxelles forud for næste uges møde for Nato-landenes ministre.

- Præsident Putin taber i Ukraine. Og hans svar er mere brutalitet. Bølger af russiske missilangreb på civile byer og civil infrastruktur betyder, at ukrainere står uden varme, lys og mad. Det er en forfærdelig start på vinteren for Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at Nato-landene udover våben skal bidrage med mere brændstof, medicinsk udstyr, vinterudstyr og udstyr, der kan blokere droner.

- Putin må ikke vinde krigen. Vi skal tilbyde vores støtte, så Ukraine kan befri sit territorium og fortsætte som en uafhængig nation, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår samtidig, at de fleste krige ender med en fredsforhandling:

- Men hvad der sker i forhandlingerne afhænger af, hvad der sker på slagmarken. Derfor er den bedste vej til at øge chancen for en fredelig afslutning at støtte Ukraine.

Jens Stoltenberg fastslår, at Nato vil støtte Ukraine lige så længe, som det er nødvendigt.

På den militære front skal Nato-lande især hjælpe Ukraine med at beskytte sig mod de russiske missilangreb.

- På næste uges møde vil jeg opfordre Nato-landene til at sende flere luftforsvarssystemer til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at Nato-landene allerede har sendt avanceret luftforsvarsudstyr til Ukraine. Ukraine har blandt andet modtaget norskproducerede missilbatterier og amerikanskproducerede missilbatterier.

- Nato-allierede har allerede leveret og har lovet at fortsætte med at levere luftforsvarssystemer, siger Jens Stoltenberg.

Samtidig vil Nato fortsætte med at hjælpe Ukraine med at udskifte udstyr fra sovjettiden med moderne Nato-udstyr, så landets militær gradvist vil operere ud fra Nato-standarder.