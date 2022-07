Sådan var det under den russiske besættelse af Tjernobyl

De russiske soldater ankom allerede til Tjernobyl-zonen på invasionens førstedag tilbage i februar. Oleksandr Skirta, der er ingeniør, kunne se militærkøretøjerne komme farende forbi vinduerne i den lejlighed, som han opholdte sig i. I første omgang kørte de russiske soldater bare forbi i deres jagt på at nå den ukrainske hovedstad Kyiv og få kontrol med byen.

- På tredjedagen kom de russiske soldater så og blev her. Der var tusindvis af dem, og da jeg var på gaden, fangede de mig og stillede en række spørgsmål. Jeg skulle også vise mit pas, men jeg havde ikke et her. Til sidst lod de mig og de andre gå, siger Oleksandr Skirta.

De russiske soldater knuste flere døre for at komme ind i rummene, hvor meget stjålet. Foto: Stefan Weichert

Han arbejder med at sikre bygninger i den lukkede Tjernobyl-zone, men det arbejde blev stoppet. Kun det mest nødvendige arbejde i zonen fik lov at fortsætte. Det var blandt andet sikringen af reaktor fire, der eksploderede i 1986 og i dag holdes under kontrol.

- Det var farligt at gå på gaden på grund af russerne, så vi gemte os for det meste. Vi ventede bare på, at det hele holdt op, siger Oleksandr Skirta.

Her ses reaktor fire, der sprang i luften i 1986 og i dag er indkapslet. Foto: Stefan Weichert

Er de væk?

Oleksandr Skirta opholdt sig i en lejlighed med fire andre personer uden lys og vand. Når de gik udenfor, så forsøgte de at holde sig til de mindre veje gennem skovene. Han brugte det meste af sin tid på at bekymre sig for sin familie, som var i området nær storbyen Kharkiv.

- Det var meget svært. Vi havde ingen strøm. Vi kunne ikke lade vores telefoner. Vi fik kun nyheder gennem en lille radio. Der kunne vi blandt andet høre, at de russiske soldater havde gravet skyttegrave i Den Røde Skov, siger Oleksandr Skirta, der var chokeret.

- Nogen havde en stærk frygt, nogen aner ikke, hvad de skal gøre. Derfor er det svært at forklare situationen, fordi jeg var bekymret for det meste. Ikke for sig selv, men for de kære, der er langt væk. For der var ingen forbindelse. Man kunne ikke ringe, siger han.

Oleksandr Skirta andvarer om at tro, at det hele bare er forbi, fordi russerne trak sig ud af området. Foto: Stefan Weichert

I slutningen af marts kunne Oleksandr Skirta igen observere store mængder militærkøretøjer, som kørte mod Hviderusland. Det varede i nogle dage. Det viste sig, at russerne var i gang med at trække sig tilbage fra området.

- Der blev derefter helt stille og vi bevægede os ud. Vi tjekkede det ene tjekpoint efter det andet. Der var ingen russere, siger Oleksandr Skirta, der stadig arbejder i Tjernobyl.

Stederne, hvor de russiske soldater har boet, er ofte efterladt som et stort rod. Foto: Stefan Weichert

De kan komme igen

Det er dog langt fra ovre, forklarer han. Hans familie bor i nærheden af Kharkiv i en landsby under russisk kontrol, og deres situation er usikker. Derudover er der også rygter om, at Hviderusland måske vil angribe området omkring Kyiv igen.

Det vil betyde, at Tjernobyl igen vil komme i farezonen.

- Intet er afsluttet endnu, så jeg forstår nu de mennesker, som er i områder, hvor der stadig kæmpes. Nu i mit hjemland, hvor min mor og mine slægtninge alle stadig er i besættelsesområde. Så jeg forstår, hvordan det er. Så hvordan kan jeg føle? Krigen er ikke slut. Mine slægtninge er stadig i besættelse, siger Oleksandr Skirta.

