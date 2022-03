Sårede Ekstra Bladet-journalister evakueret ud af Ukraine

Tre dage efter, at journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg blev skudt og såret i Ukraine, er det nu lykkedes at få dem ud af Ukraine og i sikkerhed.

- Vi er glade, vi er trætte, og vi er lidt møre, siger Emil Filtenborg og fortsætter:

- Vi var der for at dække krigen og konsekvenserne for de civile. Så det er lidt træls og uvant selv at blive historien. Det handler jo ikke om os.

Stefan Weichert blev ramt i skulderen ved kravebenet, da de to blev beskudt lørdag, og Emil Filtenborg blev såret af skud i begge ben og den nedre del af ryggen.

Sidstnævntes far, Klaus Filtenborg Mikkelsen, er lettet over, at evakueringen nu er lykkedes:

- Vi er ualmindeligt lykkelige over, at de to unge mennesker er kommet ud, siger han.

- Vi er meget taknemmelige over, det kunne lade sig gøre på så kort tid, og vi vil gerne sige tak til alle, der har hjulpet med evakueringen, som jo langt fra var risikofri.

Faderen fortæller, at det har været nogle 'svære dage med stor uvished'.

- Men nu glæder vi os til at give dem et kram, når de kommer hjem, siger han.

Det var, da Stefan Weichert og Emil Filtenborg var på reportage i det østlige Ukraine nær byen Ohtyrka, at de og deres bil blev beskudt. Foto: Emil Filtenborg

'En hård tur'

Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, fortæller, at førsteprioritet har været at få de to mænd ud af Ukraine.

- Vi iværksatte selv en evakueringsplan sammen med det sikkerhedsfirma, der hedder Guardian. De har gennemført en succesfuld evakuering, siger Knud Brix.

- Vores første plan var, at der skulle køre en ambulance fra Danmark med to topprofessionelle folk ind i Ukraine og hente dem ud, men det viste sig i går aftes, at det vindue, der var, snævrede sig ind.

I stedet blev Stefan Weichert og Emil Filtenborg, efter konsultation med en dansk læge fra Europæiske Rejseforsikring, transporteret med et tog til byen Odessa i det sydlige Ukraine fra Poltava, hvor de har været indlagt.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det da sikkert har været en hård nat for dem, men det blev vurderet, at det var forsvarligt at flytte dem, siger Knud Brix.

Efterfølgende blev de samlet op af to folk fra Guardian, som har transporteret dem ud af Ukraine og til et sikkert land.

Planen for, hvordan de kommer resten af vejen hjem til Danmark, kan han stadig ikke løfte sløret for, oplyser Knud Brix.

Emil Filtenborg bekræfter, at evakueringen har været en hård omgang.

- Togturen til Odessa var rigtig hård, det vil jeg ikke lægge skjul på. Men nu vil jeg glæde mig til en blød seng på Skejby, eller hvor vi ender, siger han.

I går var journalister Stefan og Emil på hospitalet i Ukraine

- Ekstremt lettet

Knud Brix priser sig lykkelig for, at det er lykkedes at få de to journalister ud af det krigshærgede Ukraine.

- Den operation, Guardian har gennemført, har været utroligt vanskelig. Det er vel første gang i nyere tid, at to sårede danske krigsreportere er blevet fragtet ud af en krigszone. Vi skylder Guardian en stor, stor tak.

- Jeg er ekstremt lettet. Vores fokus har hele tiden været at få dem i sikkerhed, og det er nu lykkedes. Nu skal vi så se, hvordan de har det, give dem den nødvendige psykologbehandling og følge det ordentligt til dørs, siger han.

Brix mener, at det her understreger, hvor vigtigt det er at være yderst opmærksomme i sådan nogle krigssituationer.

- Det er vores forbandede pligt at dække. Det er jo så desværre gået galt, og vi skal evaluere forløbet omkring det. Også forhåbentlig få afklaret, hvad omstændigheder for beskydningen har været, siger Knud Brix.

- Emil og Stefan fortjener al den hæder og ære, de kan få. De har været stoiske og modige hele vejen igennem.