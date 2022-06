Sårede soldater vælter ind på hospital i Østukraine

Ukraine har store problemer med russisk artilleri, som rammer de ukrainske soldater fra distance. Ekstra Bladet har besøgt et hospital lidt væk fra fronten, hvor der dagligt ankommer nye soldater og lægerne ihærdigt forsøger at følge med

Der er rivende travlt på traumeafdelingen på regionshospitalet i Poltava i Østukraine. Alle sengepladser er fyldt op med soldater. Sygeplejerskerne og lægerne skal løbe stærkt for at følge med. Der er normalt plads til omkring 25, men lige nu er der 62 sårede soldater og flere kommer til hver dag. De fylder stuerne op, og de fleste har skader efter russisk artilleri.

20-årige Yaroslav ligger på en af stuerne. Han har mistet flere fingre på sin højre hånd og kan ikke bevæge den. Derudover er har fragmenter punkteret flere dele af hans krop.

Oleg Adamovitch har travlt på afdelingen. Foto: Stefan Weichert

- Jeg kan slet ikke rigtig huske det. Det sidste, jeg husker er, at der var et stort brag. Derefter blev alt sort. Det hele hoppede, og der var bare sort røg, forklarer han.

Yaroslav blev skadet nær fronten i byen Kharkiv, hvor han forklarer, at de ukrainske soldater lider store tab i forsøget på at stoppe de russiske tropper. Især er der problemer med at modstå den russiske artilleri. Yaroslav forklarer, at russerne har meget mere end ukrainerne.

Han håber på, at Vesten snart vil sende flere våben, så ukrainerne kan tage kampen op med den russiske artilleri, men frygter det modsatte. Han har hørt, at der i Vesten er nogle, der taler om, at de måske bare forlænger krigen, hvis de støtter ukrainerne militært.

Oleg Adamovitch siger, at han stort set ikke har sovet siden Ruslands invasion. Foto: Stefan Weichert

- Men jeg tror, at det er en forkert måde at se det på. Det her er vores land, så vil vi gøre alt for at forsvare det. Det vil være lettere, hvis vi fik bedre våben, men selv hvis I stopper med at sende våben i morgen, så vil vi stadig kæmpe. Vi giver ikke op, forklarer Yaroslav.

De mange sårede

Oleg Adamovitch er kirurg på afdelingen og siger til Ekstra Bladet, at han aldrig har haft så travlt, som han har nu. Han kan mærke, at krigen er gået ind i en ny fase, hvor tabstallet stiger kraftigt. I morgen får han 12 nye patienter, som kommer direkte fra fronten. Mange er i en forfærdelig tilstand, og han har svært ved at følge med.

- Jeg har omkring syv til 10 operationer om dagen. Vi arbejder 24 timer i døgnet, siger Oleg Adamovitch, der har svært ved at være i situationen lige nu.

20-årige Yaroslav siger, at han vil tilbage til fronten. Foto: Stefan Weichert

For nyligt sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskij, at der dør omkring 100 ukrainske soldater om dagen i de hårde kampe i Østukraine. Det sker især på grund af den russiske artilleri. Rusland har nogle steder 20 gange så meget som Ukraine, lyder det.

- Nogle gange føler jeg mig som en robot, der bare gør mit arbejde meget stærkt. For jeg har en masse patienter på samme tid, så jeg skal gøre alting i et meget højt tempo… Det er ingen tid til at hvile, siger Oleg Adamovitch.

Giv mig en bedre kampvogn

I et andet rum på hospitalet ligger 45-årige Oleksandr, der også blev ramt af russisk artilleri. Han var på vej hen til sin kampvogn. Han har fået store skader på venstre ben, men ser ud til at kunne komme tilbage til frontlinjen om seks måneder. Det er hans plan.

45-årige Oleksandr har fået skader flere steder, men det værste er hans ben. Foto: Stefan Weichert

Han har været soldat i den ukrainske hær siden 2014, da de russisk-støttede separatister løsrev dele af Donbas-regionen.

- Jeg er i hæren for at beskytte mit folk og min familie, siger Oleksandr.

- Jeg har stort set alt, hvad jeg har brug for, men jeg kunne godt tænke mig en ny kampvogn. En der ikke hele tiden går i stykker. Hvis I giver mig det, så vil jeg være lykkelig, siger han.

Han vil ikke give op uanset hvad. Han siger, at den nuværende kamp mod Rusland handler om ren overlevelse for Ukraine. Derfor er det ikke muligt at lave et kompromis.

- Jeg vil i hvert fald ikke give op. Det vil jeg bare ikke, siger Oleksandr, der har sendt sin kone og børn i sikkerhed i udlandet, indtil krigen er ovre.