Såret journalist: 'Lortedag på arbejdet'

Den ene af de to Ekstra Bladets journalister reagerer på Instragram, efter de begge er blevet såret af skud i Ukraine

Ekstra Bladets fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen, der lørdag blev såret af skud i Ukraine, er ramt i benet.

Det kan man se på en såkaldt story, som han selv har lagt op lørdag aften på det sociale medie Instagram. På videoen viser han bandage på sit ben, hvor man kan se en blodig cirkel, der ligner et skudsår.

'Lortedag på arbejdet. Bare rolig, vi har det fint', skriver han til videoen.

Privatfoto.

Han befinder sig lige nu på et hospital sammen med journalist Stefan Weichert. De bar begge skudsikkert udstyr, men blev såret, da deres bil blev beskudt. Den ene af de to reportere er blevet opereret, men de er begge uden for livsfare.

- Vi er glade for at være i live. Vi er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning og håber, vi snart kan komme hjem, sagde Stefan Weichert på vegne af de to tidligere på aftenen.

Stefan Weichert og Emil Filtenborg Mikkelsen har boet fast i Ukraine i to år og har rapporteret freelance til Ekstra Bladet og andre danske og internationale medier.

Siden krisen spidsede til, har de dog kun arbejdet for Ekstra Bladet. De er begge erfarne journalister og har gennemgået den påkrævede sikkerhedstræning i Danmark.

Ekstra Bladet og JP/Politikens Hus er i kontakt med Udenrigsministeriet og arbejder sammen med et eksternt sikkerhedsfirma om evakuering af de to journalister.

- Vi er meget taknemmelige for, at det ikke gik værre, end det gjorde. De er professionelle folk, der kender området godt. De har været uheldige og været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fortæller Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix.

Emil Filtenborg. Privatfoto.