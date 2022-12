- Såret og smadret, men ikke knækket

Nadiya Gordiyuk flygtede i starten af krigen fra ukrainske New York. Hun havde indædt arbejdet for en bedre fremtid og håber nu, at det kan fortsætte efter krigen

Den russiske invasion har skabt store ødelæggelser nær fronten såsom i den ukrainske by New York. Før krigen kæmpede lokale ildsjæle for at genopbygge byen, som har været mærket af økonomiske problemer siden kampene i 2014 og Sovjetunionens fald i 1991.

En af dem er 59-årige Nadiya Gordiyuk, der var en af de lokale, der stod bag byens navneskifte i 2021, og som var med til at forny bybilledet. Hun er i dag flygtet fra byen, men har håb om, at hun kan komme tilbage igen, når krigen engang slutter.

Nadiya Gordiyuk, der arbejdede som lærer, få dage før den russiske invasion. Privatfoto

- Jeg vil virkelig gerne tilbage til mit hjem, men der er ingen gas til varme, der er ofte ingen elektricitet og vand. Næsten hver dag er der russisk artilleri, som rammer hospitaler, skoler, beboelsesejendomme i byen. Børnehaven, hvor jeg arbejdede, er også blevet bombet, siger Nadiya Gordiyuk til Ekstra Bladet.

- Alle indbyggere i New York ønsker en ende på krigen, men det er kun muligt, hvis de russiske tropper forlader Donbass, som allerede er brændt ned til grunden.

På trods af kampene tæt på, så er der stadig nogle få butikker på markedet, der har åbne i den ukrainske by New York. Foto: Stefan Weichert

Mange tiltag var sat i gang

Før den russiske invasion så fremtiden anderledes ud. Byen var stadig sporadisk under angreb fra kampene, der har hærget Donbas siden 2014, men navneskiftet havde ført til et håb blandt flere indbyggere, at livet kunne blive bedre.

Blandt andet åbnede byen, der blev grundlagt i 1800-tallet af tyske bosættere, et museum. Byen hed oprindeligt New York, men fik sit navn ændret i 1951 til Novhorodske under Sovjetunionen. Det nylige navneskifte tilbage til New York havde fået dele af byen til at vågne op og starte med at renovere lejlighedskomplekser og bygge en legeplads.

En legeplads ved en skole er blevet ramt. Foto: Stefan Weichert

Den tidligere tilgroede gravplads for de mange tyske bosættere blev også gjort i stand, og der var et nyt fodboldanlæg på vej for byens unge borgere. Det stoppede invasionen.

- Invasionen har ændret alle vores planer, og vi sætter lid til Ukraines væbnede styrker om at presse de russiske kanoner væk fra vores by og tilbage til Rusland. Vores by skal ikke fuldstændigt tilintetgøres, som vi har set mange af vores nabobyer blive det, siger Nadiya Gordiyuk.

- Tilbage i april læste jeg, at russerne havde annonceret erobringen af New York og delte medaljer for erobringen af vores by med det unikke historiske navn. Det er ikke sandt. New York holder modigt stand. Såret og smadret, men ikke knækket, siger hun.

I New York er der et bageri, der bærer navnet på byen. Det er nu lukket. Foto: Stefan Weichert

