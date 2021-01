Sætter ind med specialenheder i norsk redningsaktion

De svære arbejdsbetingelser for redningsmandskabet efter onsdagens jordskred i Gjerdrum i Norge får nu myndighederne til at sætte ind med ekstraordinære tiltag for at redde de savnede.

Det oplyste myndighederne med ansvar for redningsaktionen på et pressemøde fredag formiddag.

10 personer er fortsat savnet efter jordskredet, men på pressemødet understregede politiets indsatsleder Roy Alkvist, at der stadig er tale om en redningsaktion, og at man håber at finde overlevende efter ulykken.

Vejr udfordrer søgning efter ti personer i norsk jordskred

Faren for yderligere sammenstyrtninger har dog i høj grad besværliggjort redningsarbejdet, og da man tidligere forsøgte at få redningsfolk ned i området ved hjælp af en redningshelikopter kaldte indsatslederen opgaven for 'uansvarlig'.

Kan lægge bro

Derfor sætter man nu ind med specialkøretøjer, som kan fortsætte eftersøgningsarbejdet, mens man stadig tager hensyn til personalets ve og vel.

- Dette er en operation med en vis risiko. Vi gør det med udgangspunkt i analyser fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, som overvåger risikoen for yderligere skred, red.) og får bistand fra Forsvaret i form af en såkaldt brolægger, lød det fra Roy Alkvist på dagens pressemøde.

Politiets indsatsleder på dagens pressemøde. Foto: Terje Pedersen/NTB/Ritzau Scanpix

Forsvarets repræsentant på pressemødet, major Jacob Helgesen, forklarer, at der er tale om en Leguan-brolægger, som kan hjælpe politiet, der skal ind for at undersøge bebyggelser og infrastruktur.

- Det er en bro, som kan køres frem og lægges ned på jorden. Hensigten er at lave en trykkere vej for det mandskab, som skal derud, forklarer Jacob Helgesen ifølge Dagbladet.

Foto: Terje Pedersen/NTB/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at monteringen af broen kan gå forholdsvis hurtigt alt efter forholdene.

Ud over bidraget fra det norske forsvar, får redningsmandskabet også hjælp fra et såkaldt USAR-mandskab fra Sverige, som er specialister i sammenstyrtede bygninger og infrastruktur.

Jordskredet er sket i et område med en særlig type lertype, der findes nogle steder i Norge, Sverige og Finland. Foto: Fredrik Hagen/NTB via Reuters/Ritzau Scanpix

Ved hjælp af brolæggeren og de svenske specialister skal redningsfolkene prøve at komme ind i bygningerne for at se, om de kan finde nogle af de savnede personer.

Jordskredet fandt sted klokken 3.59 natten til onsdag. Flere personer blev bragt til behandling på skadestuen med mindre kvæstelser, mens ti personer altså fortsat savnes.

Rørende efterlysning: Savner bror, gravid svigerinde og toårig niece