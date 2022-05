Satellit-billeder afslører frækt Putin-tyveri

Ukrainske myndigheder beskylder russerne for at stjæle deres korn og beder samtidigt omverdenen om hjælp

Ukraine er blevet kaldt verdens kornkammer.

Før krigen producerede det nu besatte land således ti procent af alt hvede globalt. Men tre måneder efter Ruslands invasion er eksporten faldet drastisk.

Men ulykken stopper ikke der. Nu beskylder Ukraine også russerne for at at stjæle af landets kornreserver.

Fanget på billeder

Ifølge britiske Sky News lyder det nemlig fra ukrainske myndigheder, at to russiske transportskibe har læsset stjålet ukrainsk korn i havnen i Sevastopol.

Den udmelding kommer fra Ukraines Center for Strategisk Kommunikation og Informationssikkerhed, efter at satellit-billeder fra den amerikanske satellitbilledtjenesten Maxar Technologies er blevet frigivet.

'Billederne viser stjålet ukrainsk korn blive læsset på russiske skibe på Krim', lyder det i en erklæring.

Der er tale om flere billeder, som er taget 19. og 21. maj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Beder om hjælp

Det får samtidig Ukraine til at bede det internationale samfund om hjælp.

Det krigshærgede land ønsker specifikt, at der skabes 'en sikker korridor', som kan gøre det muligt for Ukraine at eksportere millioner af ton korn, som på grund krigen mod Rusland ikke kan udskibes.

Det siger den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk til BBC.

- Vi har brug for hjælp fra vores internationale partnere for at sikre vores eksport gennem havnene. Til at finde en måde at oprette en korridor på eller en anden løsning, der kan gøre det muligt for ukrainske skibe (at eksportere via Sortehavet, red.), siger hun.

- En sikker korridor, tilføjer Iryna Veresjtjuk og antyder, at det kan blive nødvendigt at anvende militære midler for at opnå det mål. Vi har brug for en garanti fra partnere. Det er selvfølgelig en forsvarsgaranti, en sikkerhedsgaranti, for at kunne være i stand til at eksportere med brug af skibe, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Millioner af ton korn fra Ukraine kan ikke sendes til andre lande, fordi russiske flådefartøjer blokerer Ukraines havne i Sortehavet. Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix

Fødevarekrise

Ukraine er blandt verdens største producenter og eksportører af hvede. På grund af krigen er udførslen af hvede stort set gået i stå.

Det har udløst højere priser for hvede på verdensmarkedet og gjort brød, kager, nudler, pasta og mange andre fødevarer dyrere.

Det mindre udbud af korn har også skabt bekymring for hungersnød i lande, der er afhængig af den ukrainske eksport.

I Egypten, der er verdens største importør af hvede, er der mangel på brød, og det har 'vækket tidligere bekymringer om politisk uro' til live.

Ukraine har opretholdt en mindre eksport af hvede og andre råvarer via landjorden og ved blandt andet at transportere varerne på floden Donau..