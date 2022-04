Satellitbilleder afslører massegrave uden for sønderbombet by

Borgmesterkontoret i Mariupol beretter om grusomme scener uden for den belejrede by

Dødstallet stiger i den krigshærgede by Mariupol.

I Moskva erklærede Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere torsdag, at operationen i Mariupol er en succes, og at de russiske styrker har vundet kontrol over den sydlige ukrainske havneby..

Nu viser satellitbilleder, hvordan dræbte civile og soldater fra byen formentlig er blevet begravet i massegrave.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Disse billeder af formodede massegrave er taget fra en landsby 19 kilometer uden for Mariupol. Foto: Maxar Technologies/Ritzau Scanpix

Krigsforbrydelser

Billeder analyseret af amerikanske Maxar Technologies viser således ifølge CNN, hvordan bunkevis af lig er blevet begravet i en landsby uden for Mariupol.

'Som et resultat af en lang tids efterforskning af steder for massebegravelse af døde Mariupol-indbyggere konstaterede vi, at der er arrangeret og massebegravet døde Mariupol-beboere i landsbyen Manhush', skriver Petro Andriushchenko, en rådgiver for Mariupols borgmester, torsdag på det sociale medie Telegram.

Han skriver videre, at russiske styrker har gravet 30 meter lange massegrave i Manhush.

'Dette er et direkte bevis på krigsforbrydelser og forsøg på at dække over dem', skriver Andriushchenko videre.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dronebilleder fra Mariupol viser de voldsomme ødelæggelser.

120.000 civile fanget

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde ved et pressemøde torsdag eftermiddag, at cirka 120.000 civile i Mariupol er forhindret i at forlade den belejrede by.

Han anerkender, at Rusland kontrollerer det meste af byen, men der er fortsat ukrainske styrker tilbage i dele af den, meddelte han.

Mariupol er indtaget af de russiske styrker efter næsten to måneders belejring, som har medført, at et ukendt antal civile er døde af sult, tørst og udmattelse eller er blevet dræbt under bombardementer.

Det er ligeledes heller ikke første gang, at satellitbilleder afslører massegrave i Ukraine.