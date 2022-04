Satellitbilleder antyder nye gravpladser i Mariupol

Nye satellitbilleder viser fredag aften, at russerne og de prorussiske separatister kan være klar til at begrave endnu flere i Mariupol.

Billederne, som kommer fra selskabet Maxar, viser en række lange grøfter gravet uden for byområdet i Mariupol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Maxar kunne torsdag berette om en stor kirkegård, som selskabet havde fået øje på i Mariupol-området.

Ukrainske embedsmænd mener, at op mod 9000 civile kan være begravet i det område.

Lange grøfter

Billederne fra fredag aften viser imidlertid en kirkegård i et nyt område af Mariupol. Maxars overvågning viser, at området er blevet udvidet med flere gravpladser i løbet af den seneste måned.

Man kan også se adskillige lange grøfter, som ifølge Reuters enten allerede er taget i brug som massegrave, eller som sandsynligvis vil blive det.

I løbet af Ruslands invasion af Ukraine har Rusland gentagne gange afvist at have henrettet civile eller begået krigsforbrydelser.

Alligevel har soldater og journalister fundet henrettede civile i landsbyer, hvor Rusland har trukket sig fra.

Blandt andet i byen Butja, der ligger tæt på hovedstaden, Kyiv, blev civile fundet bundet på ryggen og skudt.

Soldat efterforskes

Ukraines anklagemyndighed kunne også i marts oplyse, at det var begyndt at efterforske en russisk soldat. Soldaten menes at have skudt en civil ukrainsk mand og voldtaget hans kone.

Mariupol har i flere uger været belejret af russiske og prorussiske separatiststyrker.

Der har været forhandlinger frem og tilbage om at få evakueret civile fra byen, men målene for antal civile er langt fra nået.

Onsdag skulle der have været evakueret 6000 mennesker. Men da flygtningekonvojen fra Mariupol ankom i Zaporizjzja, var det blot 79 mennesker - hovedsageligt kvinder - der steg ud af busserne.