Satellitbilleder viser ny russisk oprustning

Satellitbilleder viser over 100 militærkøretøjer og flere militære telte nær grænsen til Ukraine

Satellitbilleder fra det amerikanske rumteknologiselskab Maxar Technologies viser en ny indsættelse af over 100 militærkøretøjer og flere telte til militært personel i det sydlige Belarus i nærheden af den ukrainske grænse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rumteknologiselskabet Maxar Technologies har de seneste uger holdt øje med opbygningen af russiske tropper.

Billederne viser ifølge nyhedsbureauet også et nyt felthospital i den vestlige del af Rusland nær grænsen til Ukraine.

Satellitbillede taget tirsdag 22. februar i nærheden af Mazyr i Belarus. Foto: Maxar Technologies/Ritzau Scanpix

Satellitfoto af samme område fra 4. februar. Foto: Maxar Technologies/Ritzau Scanpix

Mandag meddelte Ruslands præsident Vladimir Putin, at Rusland anerkender de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk, som uafhængige.

Samme dag gav han ordre til at sende soldater til de to udbryderrepublikker på en såkaldt fredsbevarende mission.

Det har fået flere vestlige lande til at reagere, og tirsdag indførte flere nationer sanktioner mod Rusland. Blandt andet udtalte USA's præsident Joe Biden på et pressemøde tirsdag aften, at han ville indføre sanktioner, der 'langt overgår' dem, der blev indført, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

Derudover blev EU's 27 medlemslande tirsdag enige om en sanktionspakke målrettet Rusland, der blandt andet skal ramme banker, der finansierer det russiske militær, ligesom man vil gøre det sværere for Rusland at handle med EU.

