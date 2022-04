Satellitbilleder viser tilsyneladende døde i Butja for flere uger siden

De tragiske billeder af dræbte civile i Butja er de sidste par dage gået verden rundt. Ukrainerne hævder, at der er tale om et regulært folkedrab. Modsat mener de russiske myndigheder, at billederne er iscenesat af Ukraine.

Russiske myndigheder påstår blandt andet, at der ikke lå nogen lig i gaderne, da de forlod byen 30. marts.

Nye satellitbilleder fra tjenesten Maxar Technologies viser dog tilsyneladende, at ligene har ligget i gaderne siden 19.marts, altså mens byen stadig var under russisk kontrol.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Bild.

Videoen herunder sammenligner satellitbillederne med billeder fra gaderne i Bucha. Vi skal advare om voldsomme billeder.

Artiklen fortsætter under videoen ...

En provokation

Selvom Ukraine og Vesten mener at have masser af beviser for, at drabene er blevet begået af det russiske militær, så holder Rusland fast i deres forklaring.

- Helt fra begyndelsen har det været tydeligt, at det ikke er andet end endnu en iscenesat provokation, sagde den russiske FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, på en pressekonference i går.

Toppen af isbjerget

Ligene i gaderne i Butja og i massegrave i udkanten af byen har som nævnt rystet det meste af verden, men ifølge de ukrainske myndigheder har vi ikke set det værste endnu.

- De rædsler, vi har set i Butja, er kun toppen af isbjerget af alle de forbrydelser, russerne har begået i Ukraine. Jeg kan sige uden overdrivelse, men med stor sorg, at situationen i Mariupol er meget værre, sagde den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, mandag.