Satellitfoto afslører aktivitet på omstridt base

Nye satellitbilleder indikerer, at Nordkorea er begyndt at genopføre dele af en base, hvor der kan testes langdistancemissiler.

Det skriver CNN på baggrund af billedmateriale og oplysninger fra to tænketanke med ekspertise i Nordkorea.

Ifølge CNN har der på det seneste været aktivitet på Sohae-basen ved Tongchang-ri, der ellers har ligget i dvale siden august sidste år.

Aktiviteten begyndte lige omkring tidspunktet for topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, der torsdag endte brat uden en aftale.

Foto af Tongchang-ri, Nordkorea, er taget 2. marts og viser fornyet aktivitet på basen. Foto: CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe/ Reuters

Oplysningerne kommer samtidig med, at USA truer med at øge sanktionerne mod Nordkorea, hvis ikke nordkoreanerne afvikler landets atomprogram.

- Hvis ikke de er villige til det, så har præsident Trump været meget klar, siger Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, til Fox News.

- De ødelæggende økonomiske sanktioner vil ikke blive lettet, og vi vil rent faktisk se på at øge disse sanktioner.

USA og Nordkorea er kommet med forskellige forklaringer på, hvorfor forhandlingerne i sidste uge brød sammen.

Topmødet mellem de to statsledere fik en brat afslutning. Foto: Reuters

Trump sagde til journalister, at Kim Jong-un krævede, at USA ophævede alle sanktioner mod landet. Ifølge Trump var det Nordkoreas krav for at lukke det omstridte atomkompleks Yongbyon.

Nordkoreas udenrigsminister, Ri Yong-ho, har dog afvist USA's forklaring.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at han håber at sende en amerikansk delegation til Nordkorea allerede inden for de næste par uger.

Topmødet i Hanoi var anden gang, de to ledere mødtes. Trump og Kim mødtes første gang i juni 2018 i Singapore.