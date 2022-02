Schweiz går efter Putin: Indefryser russiske formuer

Schweiz har nu besluttet sig for at tilslutte sig EU og indefryse russiske aktiver

I et forsøg på at nedtrappe konflikten mellem Rusland og Ukraine vil Schweiz nu forsøge at ramme Vladimir Putin og en lang række russiske oligarker et af de steder, hvor det gør mest ondt:

På pengepungen.

Landet, som udgør et populært sted for russiske rigmænd at placere deres penge, har således besluttet sig for at indefryse russiske aktiver. Det beretter The New York Times.

Avisen skriver, at indefrysningen vil ske 'med øjeblikkelig virkning' og blandt andet vil ramme den russiske præsident samt premierminister Mikhail V. Mishustin og udenrigsminister Sergey V. Lavrov.

Derudover vil 367 russere, som blev sanktioneret af EU i sidste uge, få indefrosset deres midler.

Ifølge The New York Times viser data fra nationalbanken i Schweiz, at russiske selskaber og individer havde en samlet formue på over 74 milliarder i 2020.

Schweiz har tidligere nægtet at tilslutte sig EU og indefryse de mange milliarder, men er altså nu vendt på en tallerken.

Foruden beslutningen om at indefryse de russiske formuer, vil Schweiz også lukke deres luftrum for de fleste russiske fly.

- Vi er en ekstraordinær situation, hvor ekstraordninære midler kan blive taget i brug, udtalte landets præsident Ignazio Cassis om beslutningen ved et pressemøde mandag, skriver Reuters.