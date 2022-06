Schweiz siger nej til Danmark

Hver dag giver Ekstra Bladet dig et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Danmark har anmodet om at sende schweizisk fremstillede pansrede mandskabsvogne til Ukraine.

Men Schweiz siger nej - de har nedlagt veto. Det skriver Reuters.

Ifølge den schweiziske Tv-station SRF er begrundelsen landets neutralitetspolitik om ikke at levere våben til konfliktzoner. Det rapporterede de onsdag.

Statssekretariatet for Økonomiske Anliggender (SECO) afviste Danmarks tilbud om at levere omkring 20 Piranha III-infanteri kampvogne til Ukraine.

Schweiz er kendt for deres neutralitetspolitik. Men den bliver testet for tiden grundet krigen i Ukriane. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

Neutraliteten testet

Schweiz er kendt for deres neutralitet.

Et neutralt Schweiz betyder, at lande, der vil købe schweiziske våben, skal søge om tilladelse til det inden for at kunne reeksportere det. I dette tilfælde har Danmark søgt om schweiziske våben, som man vil re-eksportere til Ukraine.

Selvom Schweiz sagde nej i denne omgang, har landet i den seneste tid afveget sig fra tidligere praksis og vedtaget EU-sanktioner, der er indført for at straffe Rusland for invasionen af Ukraine.