Se de vilde billeder: Kraftigste storm i 125 år

Kaos, smadrede huse, oversvømmede veje og nedfaldne træer.

Orkanen Idalia hærger sig gennem USA's sydøstkyst, hvor den skaber 'katastrofale stormfloder og ødelæggende vinde'.

Det meddeler landets orkancenter, NHC.

Onsdag havde orkanen vindstød på op mod 59,7 meter i sekundet. Det er blevet nedjusteret til 54 meter i sekundet, men ødelæggelserne er ikke i småtingsafdelingen.

Billede fra Keaton Beach. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Nægter at forlade deres hjem

Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, har advaret indbyggerne i Florida og opfordret dem til at søge i ly, men ikke alle har lyttet til opfordringen om at lade sig evakuere.

Alene i det oversvømmede område Pasco County i Florida måtte 150 indbyggere evakueres onsdag.

- Ud af 85 redningsmissioner lykkedes det os at hjælpe med at evakuere 150 indbyggere fra området, fortæller redningschef i Pasco County Tony Perez til tv-stationen CNN.

Selvom mange af indbyggerne allerede havde forladt området, valgte flere at overhøre advarslen, fordi de enten ikke ville forlade deres hjem og ejendele eller ikke havde råd til at forlade stedet, fortæller han.

Af samme grund går redningsmyndigheder fra dør til dør for at sikre sig, at ingen bliver efterladt tilbage.

Mellem 4000 og 6000 hjem i Pasco County meldes beskadiget.

Ifølge Kevin Guthrie, direktør for Floridas kriseberedskab, er den største bekymring i kølvandet på orkanens hærgen de mange mennesker, der mangler strøm.

Se billeder fra forskellige steder i delstaten Florida herunder:

Beskadiget hus i Keaton Beach. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Også skilte og træer har fået hård medfart. Foto: Cheney Orr/Ritzau Scanpix

En væltet palme i Perry. Foto: Cheney Orr/Ritzau Scanpix

Redningsarbejdere i Keaton Beach efter voldsomme oversvømninger. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix