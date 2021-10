Seks døde i flystyrt

Et privatfly er styrtet ned i Milano. Seks personer er døde i flystyrtet

Et privatfly med seks personer ombord er styrtet ned i den italienske by Milano søndag.

Det skriver la Repubblica.

De omkomne var ifølge italienske myndigheder på vej til Sardinen, og passagerne skulle være fra Frankrig eller Schweiz.

Ulykken indtraf klokken 13, hvor flyet styrtede ned i en bygning, der normalt bliver brugt til at huse kontorer og parkeringspladser.

Bygningen er under ombygning, og det kan være en medvirkende årsag til, at ingen på jorden er kommet til skade efter ulykken.

Bygningen brød ud i brand umiddelbart efter flystyrtet.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at der er kommet omfattende skader på bygningen, hvor brandfolk har kæmpet for at få styr på flammerne.