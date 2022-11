Seks frygtes døde i flykollision under opvisningsshow i Dallas

To fly er kollideret i en voldsom ulykke foran øjnene på flere hundrede fremmødte til flyshow i Texas

To militærfly fra Anden Verdenskrig er fløjet ind i hinanden og styrtet ned under et opvisningsshow nær den amerikanske storby Dallas i delstaten Texas.

Det bekræfter amerikanske luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mindst seks mennesker frygtes at være omkommet i ulykken, skriver nyhedsbureauet AP.

Myndighederne har ikke oplyst, hvor mange mennesker der var om bord på de to fly, eller om nogle tilskuere på jorden er kommet til skade.

En producer fra amerikanske ABC News skriver på Twitter, at mindst seks mennesker - alle besætningsmedlemmer - frygtes at være omkommet i ulykken.

Produceren henviser til oplysninger fra en kollega på ulykkesstedet.

To veteranfly kolliderede lørdag under et opvisningsshow i Dallas. Flere frygtes at have mistet livet. Foto: Lm Otero/Ritzau Scanpix

Et af flyene var af typen Boeing B-17 Flying Fortress, og det andet fly, som var mindre, var af typen Bell P-63 Kingcobra.

Flere videooptagelser, der er delt på sociale medier, viser, hvordan det mindre fly rammer det store fly, hvorefter de begge styrter mod jorden. Derefter kan man se en ildkugle.

Det er også tydeligt, at forskellige dele spredes fra flyene, inden de rammer jorden.

B-17-flyet har fire motorer og er et bombefly. Det er et af de bombefly, der er fremstillet flest af nogensinde.

P-63 Kingcobra er et kampfly, som kun blev brugt i kamp af Sovjetunionen under krigen.

Ulykken skete ved opvisningen 'Wings Over Dallas', som fandt sted i lufthavnen Dallas Executive.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om nationens førende opvisning med fly fra Anden Verdenskrig.

Kollisionen skete omkring klokken 13.20 lokal tid.

De amerikanske myndigheder vil nu undersøge hændelsen.

Sidste gang, der var et større styrt med et B-17-fly, var i 2019. Her døde syv mennesker i en ulykke i en lufthavn i den amerikanske delstat Connecticut.