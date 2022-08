Seks måneders krig: Putins mareridt

Krigen i Ukraine har i dag varet et halvt år. Den er endt som et mareridtsscenarie for Putin, lyder det fra danske eksperter

Hvis Putin vågner med et sæt på hovedpuden i Kreml og tror, at det sidste halve år bare var en ubehagelig drøm, så kan flere af de danske eksperter godt forstå ham.

- Det er på mange måder et mareridt for Putin. Fordi han ikke umiddelbart kan komme ud af den situation, han har sat sig selv og Rusland i, udtaler Flemming Splidsboel, Ruslands-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Det er endt som et worst-case scenarie for Putin. Han havde slet ikke nok ressourcer til for at indtage et stort land med 44 millioner indbyggere.

- Allerede efter seks uger måtte han skifte taktik. Men den indsats går jo heller ikke som planlagt, udtaler Jacob Kaarsbo, Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE til Ekstra Bladet.

Den tidligere chef for den britiske hær Richard Dannat mener også, at Putin må ærgre sig gul og blå som det ukrainske flag, når han ser tilbage på de sidste seks måneder.

- Jeg mener, at krigen har udviklet sig fuldstændig anderledes, end hvad Vladimir Putin havde forestillet sig. Det her er højst sandsynligt hans værste scenarie - hans mareridtsscenarie, udtalte Lord Richard Dannat til Sky News.

Gik efter Kiev

Krigen startede med bulder og brag den 24. februar om morgenen. Putin og Rusland troede, at de kunne indtage hovedstaden Kiev og afsætte Volodymyr Zelenskyj med en lynkrig.

Men noget overraskende holdt ukrainerne stand og omkring 1. april trak russerne tilbage fra Kievs forstæder.

- Putin troede, at det var nemt. At han ville få en stor gevinst uden synderlig besvær. Derfor er det endt som et mareridt for Putin.

- Han ville aldrig have startet krigen, hvis han vidste, hvordan det ville gå, udtaler Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

I forsommeren skiftede Rusland fokus til Donbas og det sydøstlige Ukraine. En nedskalering af de oprindelige mål.

Men det er heller ikke gået som Putin håbede. Fronterne har stort set ikke rykket sig i fire måneder.

- Det var også meget ambitiøse planer. Han gik efter fire-fem ukrainske regioner. Undervejs har han måttet sande, at det også var noget sværere end forventet, udtaler Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

Men Ukraine er et destabiliseret land - er det ikke en slags succes for Putin?

- Ukraine har større sammenhængskraft end før. De er selvfølgelig presset af krigen, men Ukraine er ikke blevet en fejlslagen stat, siger Flemming Splidsboel.

- Vi ved, at Putin ville have mere end Donbas og de sydøstlige regioner. Han anerkender ikke Ukraine som stat og har et ønske om at genetablere storrusland.

- Det inkluderer Baltikum, dele af Finland og dele af Polen, udtaler Jacob Kaarsbo, Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE..

Udover de manglende resultater på slagmarken er der indført massive økonomiske sanktioner, Vesten har stået sammen om modstanden og Sverige og Finland er tæt på at blive optaget i NATO.

Kun dårlige løsninger

Putins store hovedpine er, at det bliver svært at komme ud af krigen igen.

- Jeg kan ikke se, hvordan Putin skal kunne binde en acceptabel sløjfe på krigen. Det er svært at forestille sig en løsning i den nærmeste fremtid, som både Rusland, Ukraine og Vesten kan acceptere, siger Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

Henover sommeren har Ukraine fået tilført nye højteknologiske våbensystemer af USA. Det har gjort dem i stand til at ramme russiske positioner langt væk fra frontlinjen. For eksempel på Krim.

Dermed har de kunnet afskære dele af de russiske forsyningslinjer.

- Russerne er virkelig pressede. Det er svært at se, hvad de skal finde på. Hvis vi fremskriver tendenserne med Ukraines nye styrker, så syntes jeg, Ruslands muligheder ser ekstremt dårlige ud. Alle Ruslands muligheder for at ændre situationen er dårlige løsninger, udtaler Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.