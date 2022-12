Seks millioner ukrainere har igen strøm efter fredagens angreb

Strømmen er blevet genoprettet for næsten seks millioner indbyggere i Ukraine i kølvandet på det mest omfattende missilangreb mod landets energiinfrastruktur i ugevis.

Det fortæller den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videoopdatering sent lørdag aften fra hovedstaden Kyiv.

- Reparationsarbejdet fortsætter, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Zelenskyj henviser til et omfattende angreb fredag, hvor Rusland affyrede flere end 70 missiler mod Ukraine.

Embedsmænd har beskrevet missilangrebet som et af de største angreb mod Ukraine siden krigens begyndelse i slutningen af februar.

Præsident Zelenskyj opfordrer i sin videotale det internationale samfund til at give Ukraine midlerne til at beskytte sit luftrum.

- I kan sørge for beskyttelse til vores folk - 100 procents beskyttelse mod disse russiske terrorangreb, siger Zelenskyj.

Han håber, at det amerikanske luftforsvarssystem af typen Patriot vil blive leveret til Ukraine. Sådan et system, mener Zelenskyj, bør kunne forhindre skader på infrastrukturen i fremtiden.

Ifølge Zelenskyj er millioner af mennesker i Ukraine fortsat berørt af strømafbrydelser og andre restriktioner.

- Der er problemer med varmeforsyningen, og der er store problemer med vandforsyningen, siger han ifølge dpa.

Selv om mange af missilerne fredag morgen angiveligt blev skudt ned af Ukraines militær, har angrebet medført store ødelæggelser.

Ukraines forsyningsmyndigheder meddelte fredag eftermiddag, at det vil tage længere tid end tidligere at få strøm ud i landet og generel infrastruktur op at køre igen.

Rundt om i Ukraine blev ni anlæg, der producerer energi, beskadiget i fredagens angreb. Det fortalte energiminister Herman Halusjtsjenko på nationalt tv fredag eftermiddag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det store angreb kom, dagen efter at EU torsdag havde vedtaget en ny sanktionspakke mod Rusland.