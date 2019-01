Seks personer er fortsat savnet efter skibsbrand nær Krim

Det er endnu ikke lykkes redningsarbejdere at finde seks personer, der fortsat er savnet efter at to skibe brød i brand nær Krimhalvøen ved Kertjstrædet.

Mindst 14 personer omkom i branden, der brød ud, fordi skibene angiveligt skulle flytte brændstof mellem sig.

Flammerne spredte sig hurtigt mellem de to fartøjer, der begge sejlede under flag fra Tanzania. Skibene lå omkring 30 kilometer væk fra Krimhalvøens kyst, da branden brød ud.

Det lykkedes redningsfolk at redde 12 personer mandag aften. På grund af hård vind er overlevende dog først nået frem til hospitaler på Krim tirsdag.

Besætningsmedlemmerne fra de to skibe, der fortsat brænder tirsdag, kom fra Tyrkiet og Indien.

Ifølge russiske medier kommer begge skibe, der hedder "Maestro" og "Kandy" fra det tyrkisk selskab Milenyum Denizcilik Gemi.

Der lykkedes ikke redningsarbejdere at samle alle de omkomne, lød meldingen mandag fra Ruslands statslige agentur for hav- og flodtransport.

- Der var i alt 11 lig, sagde Aleksej Kravtjenko, der er talsmand for agenturet til AFP og tilføjede:

- Tre andre personer sank under vand for øjnene af redningsarbejdere.

Det ene skib havde en besætning på 17 personer, mens det andet havde 14 personer om bord.