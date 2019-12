Seksårig pige dræbt og flere kvæstet i jordskælv i Filippinerne

En seksårig pige er dræbt og flere andre kvæstet på øen Mindanao i Filippinerne.

Øen er søndag blevet ramt af et jordskælv med en beregnet styrke på 6,8. Det oplyser USA's Geologiske Undersøgelse (USGS) tidligt søndag morgen dansk tid.

Flere bygninger er styrtet sammen.

Den seksårige pige, der er omkommet, mistede livet, da en væg faldt ned over hende. Det oplyser borgmesteren i byen Matanao, Vincent Fernandez.

Han tilføjer, at der endnu ikke er fuldt overblik over skaderne, men myndighederne har brug for vand, mad, tæpper og presenninger til de indbyggere, der er berørt.

I byen Magsaysay oplyser en lokal embedsmand, at 14 mennesker er kommet til skade, men ingen af dem alvorligt.

Flere veje og bygninger er ødelagt, og der er ingen elektricitet, siger han.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, var på besøg i byen Davao, som han oprindeligt kommer fra.

- Han er uskadt. Han og hans datter Kitty befandt sig i deres hus, da jordskælvet ramte, siger en talsmand for præsidenten.

Umiddelbart efter skælvet blev styrken angivet til at være 6,9, men det har efterfølgende vist sig at være en smule mindre kraftigt.

Jordskælvet er registreret 28,2 kilometer under jordoverfladen og cirka 60 kilometer sydvest for storbyen Davao, der med godt 1,6 millioner indbyggere er den tredje største by i Filippinerne.

Det er ventet, at der kan komme efterskælv.

Filippinerne blev så sent som i slutningen af oktober ramt af flere jordskælv. I den forbindelse omkom mindst seks personer, mens mindst 600 blev kvæstet.

Østaten rammes af jævnligt af jordskælv.

Filippinerne ligger på et 40.000 kilometer langt bælte af vulkaner, der ligger langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Langs bæltet, der kaldes 'ildringen', udløses omkring 90 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden.

Der er ingen fare for tsunami i kølvandet på søndagens jordskælv, oplyser Det amerikanske Pacific Warning Tsunami Center, der er en del af det internationale varslingssystem for tsunamier.